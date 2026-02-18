Marc Roca, el gran beneficiado del cambio de esquema de Pellegrini en el Betis

La situación del centrocampista catalán ha cambiado en dos partidos radicalmente de ser uno de los grandes señalados del partido de Copa del Rey a liderar varias acciones defensivas buenas ante el Atlético de Madrid y el Mallorca en LALIGA

Desde la salida de Guido Rodríguez, el Betis no ha vuelto a tener un pivote posicional defensivo específico. Antes de la salida del argentino, el club verdiblanco se cubrió las espaldas con el fichaje de un joven Johnny Cardoso que cayó de pie en Heliópolis. El estadounidense, que llegaba de una liga muy distinta como la brasileña, se adaptó al equipo como si se hubiera criado y formado en la cantera del conjunto bético e hizo olvidar al argentino durante la lesión que tuvo en su última temporada.

Johnny Cardoso y Amrabat como piezas angulares del equilibrio

Tal fue su buen rendimiento, que el Betis se plantó con Guido Rodriguez en sus planes de renovación y ambos separaron sus caminos con resultados muy distintos y una tranquilidad en verdiblanco. Eso sí, el perfil del internacional americano no era exactamente el mismo. En el caso del argentino, su inteligencia táctica le hacía robar balones sin abarcar tanto campo y realizar ayudar vitales a los defensas. En el caso del estadounidense, su capacidad física para abarcar campo le hacía robar en líneas más adelantadas y permitir al equipo volar con su velocidad arriba, algo muy del gusto de Pellegrini aunque ahora parezca que lo ha implantado en las últimas dos jornadas como novedad. Más movilidad en el centro del campo y orden distinto, pero igualmente efectivo.

En esta temporada, con la marcha de Cardoso al Atletico de Madrid, el Betis volvió a quedarse sin pivote defensivo especifico y aprovechó la oportunidad de última hora con Sofyan Amrabat. Al igual que pasaba con su predecesor en el pivote, este destaca abarcando muchísimo campo y robando en líneas adelantadas, además de ayudar en correcciones defensivas gracias a un físico privilegiado que no ha podido explotar en exceso por las lesiones que ha ido arrastrando desde su llegada.

Con la baja del marroquí, Pellegrini decidió apostar por uno de sus favoritos en la plantilla: Marc Roca. El catalán, que también ha pasado por varias lesiones, ha sido uno de los ojitos derechos del chileno desde su llegada y, siempre que ha estado sano, ha sido de la partida, ya fuera como pivote defensivo o acompañando a Guido o Cardoso entre otros. La realidad es que cuando ha jugado ejerciendo el papel defensivo con un jugador más ofensivo como Fornals o Deossa, se le han visto las costuras: llegando tarde a casi todas las disputas o haciendo un marcaje zonal que ni servía para evitar pases entrelíneas ni le permitía anticipar ante los rivales, saliendo en muchas ocasiones de su sitio y dejando más huecos aún.

Un nuevo esquema que potencia las virtudes y esconde los defectos

Tras la debacle copera, Pellegrini decidió cambiar el esquema y proteger el centro del campo con tres jugadores más juntos. Roca como pivote único con Fornals y Fidalgo como interiores. En este cambio de esquema, el más beneficiado está siendo el centrocampista catalán. Bastante más resguardado y con un trabajo incansable de los dos interiores, está consiguiendo aparecer en mejores acciones defensivas, una de ellas vital ante Muriqi en esta última jornada, y ha soltado la presión de cargar con mucho peso en el inicio de las jugadas en ataque.

Mientras vuelven las dos bajas más sensibles del Betis, Amrabat e Isco, parece que el técnico verdiblanco ha encontrado la solución al desaguisado que lleva siendo su centro del campo en el ámbito defensivo desde la fortuita lesión del marroquí en el partido ante el Utrecht. El fichaje de Fidalgo, adelantando al del deseado delantero, no era sólo una petición para sustituir a un Lo Celso lesionado para bastante tiempo. Quizás 'El Ingeniero' ya tenía en la cabeza ese cambio de esquema y buscaba a un jugador similar a Pablo Fornals para encontrar el equilibrio en el equipo. Por ahora, los resultados son fabulosos: 6 puntos de 6 posibles como visitante ante un equipo de Champions y un Mallorca que cuenta con el máximo goleador de los mortales y que ha sido el único capaz de derribar el compacto nuevo sistema defensivo verdiblanco con un golazo ante un Bartra algo blando.