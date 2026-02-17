Álvaro Fidalgo, el fichaje baratísimo que ha caído de pie en el Real Betis

El centrocampista se ha convertido en titular indiscutible en el equipo que entrena Manuel Pellegrini y ha resultado ser clave en las victorias béticas contra el Atlético de Madrid y frente al RCD Mallorca ya que ha aportado en tareas ofensivas, defensivas y en materia de liderazgo

Álvaro Fidalgo fue la apuesta que hizo el Real Betis en este pasado mercado de fichajes de invierno. Todas las informaciones apuntaban a contratar a un delantero, pero Manuel Pellegrini, entrenador del equipo verdiblanco, le pidió a Manu Fajardo, director deportivo bético, un centrocampista, siendo el elegido un Álvaro Fidalgo que fue incorporado por unos 2 millones de euros. Una baja cantidad de dinero, pero muy bien invertida si se tiene en cuenta que el asturiano ha caído de pie en el equipo ya que le ha dado un salto de nivel al Real Betis de cara a la recta final de esta temporada.

Álvaro Fidalgo: un fichaje acertado por el Real Betis que aporta en ataque, defensa y liderazgo

El fichaje de Álvaro Fidalgo por el Real Betis no ha podido ser más fructífero ya que el centrocampista no ha necesitado tiempo de adaptación para rendir a buen nivel y para aportar en el equipo que entrena un Manuel Pellegrini que lo ha alineado como titular en los dos últimos partidos de LaLiga en los que el Real Betis ha derrotado, a domicilio, al Atlético de Madrid y al RCD Mallorca respectivamente.

Álvaro Fidalgo ha caído del pie en el Real Betis en donde se ha convertido en un jugador imprescindible para la mejoría que ha tenido en las últimas semanas el equipo que entrena un Manuel Pellegrini que ha apostado como titular por el centrocampista de 28 años. Álvaro Fidalgo está aportando en el aspecto ofensivo tal y como se esperaba. Está ayudando a sacar el balón jugado de atrás y con Pablo Fornals ha formado una dupla que permite al Real Betis crear mucho juego de ataque.

El impacto de Álvaro Fidalgo en el Real Betis no se limita al plano ofensivo ya que defensivamente, también está muy bien. El centrocampista se ha juntado con Marc Roca lo que ha provocado que el equipo sea más compacto y deje menos espacios en el centro del campo. Con su presencia en el terreno de juego, el Real Betis está mas cohesionado, junto y unido.

A ello, hay que añadirle que Álvaro Fidalgo está demostrando tener mucho carácter y liderazgo, ya que el centrocampista no tiene reparos para dar órdenes, señalar, corregir a compañeros y ajustar posiciones a pesar de que acaba de aterrizar en el Real Betis.

Debido a su buen rendimiento en los pocos partidos que ha disputado hasta el momento y por el bajo coste de su fichaje, se puede decir que la incorporación de Álvaro Fidalgo ha sido un acierto para el Real Betis, ya que desde un principio está aportando bastante, siendo un jugador que le va a dar un salto de calidad y de nivel importante al equipo verdiblanco de cara a lo que resta de temporada.