Gustavo Poyet se sincera: "Cuando el Betis me despidió quería desaparecer de este mundo"

El entrenador uruguayo Gustavo Poyet protagonizó una etapa efímera en el banquillo del Betis en 2016, pues llegó en mayo y fue despedido en noviembre. Ahora, cerca de diez años después, el exfutbolista ha asegurado en una entrevista que guarda pésimos recuerdos de su experiencia como bético, porque lo pasó realmente mal.

“El peor momento de mi carrera fue en el Betis", señaló con rotundidad Poyet en el programa de Youtube Sacked!, en el que reconoció su responsabilidad y la crisis que le provocó.

Poyet revela que fue "el peor momento de su carrera" y asume su responsabilidad

"Cometí un gran error que no sabía en ese momento. Y me estaba matando. Fue una crisis personal, porque quería poner a todos los mejores jugadores juntos y obligué al sistema a ello. No escogí al mejor equipo. Elegí a los mejores jugadores, y fue un gran error y no funcionó. Durante esos meses no lo sabes, porque estás concentrado y lo estás intentando y estás loco y no te detienes", apuntó el entrenador uruguayo, que relató que en ese momento sobredimensionó hasta límites insospechados la destitución.

“Cuando me despidieron en el Betis, quería desaparecer de este mundo. No quería que la gente me preguntara sobre el despido y todo el mundo te llamaba, te enviaba un mensaje de texto, te veía en la calle y te preguntaban qué había ocurrido. No quería explicarme 20 veces. Entonces, quería desaparecer", señaló Poyet, que desveló donde estuvo escondido durante un tiempo tras el punto y final a su periplo heliopolitano.

Poyet se escondió en Dubai tras su destitución en el Betis

"Recuerdo haber ido a Dubai, a un hotel específico y esconderme durante una semana. Fue increíble esconderme allí, me llamaron desde China y me ofrecieron un trabajo. Y dije que no, y me ofrecieron más dinero y nos fuimos a China con todas mis cosas. Pero escondiéndome. Fue tan malo, la sensación que tenía por dentro, necesitaba esconderme", explicó Poyet, que asegura que otros despidos no se los tomó tan mal como el del Betis.

"No sucedió en Brighton. Como dije, me lo esperaba. No sucedió en Sunderland, porque fue por diferentes razones. Incluso con Sunderland. Pero en el Betis fue malo, no me gustó“, apuntó el técnico, ahora sin equipo, y que también habló de su experiencia con Juande Ramos en el Tottenham y como fue el despido.

Relata también su "extraño" despido en el Tottenham junto a Juande Ramos

“El día que nos despidieron fue un error. Un sábado por la noche antes de un partido en el hotel. Eso fue extraño. Estaba en mi habitación, me llamaron. Y necesitábamos ir a casa, pero no lo estábamos haciendo bien. Tuve 10 minutos muy malos ese sábado por la noche, 10 minutos realmente malos. Bajé y había dos habitaciones y quedé esperando ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy allí? Debería estar allí con ellos", contó Poyet.

"Así que por unos minutos estás pensando: 'Necesito llevar al equipo mañana'. Es una posibilidad. No lo voy a hacer. Y empecé a hacer ejercicio. Luego se fueron, entré y empezaron a hablar. Recuerdo haber preguntado: 'Está bien, ¿quién se hará cargo del equipo mañana?' Y creo que fue Clive Allen. Dije: 'Está bien, estoy despedido'. Fue un alivio porque no quería quedarme. Odio eso", concluyó.