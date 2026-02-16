El viral gesto de Antony en la celebración del Real Betis tras ganar al RCD Mallorca: "Al bolsillo"

El brasileño ha popularizado celebraciones como la de señalar el tatuaje de su cuello en el que se lee 'Iluminado' o su habitual choque de manos con Abde al más puro estilo NBA; pero en Son Moix patentó un nuevo festejo para ensalzar los tres valiosos puntos que el Real Betis sumó con el 1-2 ante el RCD Mallorca

Lo ha vuelto a hacer. Antony Matheus dos Santos comenzó la semana trabajando de manera individual y en la sesión del viernes ni siquiera saltó a los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol por culpa de esa molesta pubalgia que viene mermándole en los últimos meses; pero el sábado entró en la lista de convocados de Manuel Pellegrini y el domingo por la noche no sólo salió como titular en la visita liguera al RCD Mallorca, sino que también volvió a ser decisivo para que el Real Betis sumase su tercera victoria seguida que le deja a sólo cuatro puntos de la UEFA Champions League y que le hace aumentar a seis puntos la ventaja sobre el sexto.

El gesto de Antony tras el Mallorca 1-2 Betis que ha triunfado en redes sociales

Antony, que sólo siete días antes había marcado el golazo del primer triunfo del Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Atlético de Madrid en el fortín del Estadio Metropolitano (0-1), no pudo repetir diana en el balear feudo de Son Moix; pero intervino en los dos tantos: en el 0-1 (minuto 18), que fue anotado por Ez Abde tras cazar con una volea con su pierna derecha un rechace de Leo Román a un zurdazo cruzado del extremo brasileño.

Además, también dio la asistencia del momentáneo 0-2, con un gran pase filtrado dentro del área del conjunto bermellón que Cédric Bakambu cruzó de manera eficaz en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera mitad. Pese a constar como duda por motivos físicos, el '7' verdiblanco aguantó jugando todo el encuentro y, al término del mismo, en plena celebración colectiva tras el 1-2 final, dejó un gesto ante las cámaras de DAZN que se ha hecho viral en redes sociales.

Recreando el reciente festejo del capitán del Getafe CF, Djené Dakonam, un descamisetado Antony miró hacia la cámara levantando tres dedos extendidos de su mano para introducirlos en el pantalón corto de su equipación, simbolizando así la importancia de los tres puntos que el Real Betis se metía en el bolsillo para poder encarar el último tercio de temporada aspirando no sólo a la cuarta plaza; sino también a la tercera.

Con un parcial de nueve de nueve ante Valencia CF (2-1), Atlético de Madrid (0-1) y RCD Mallorca (1-2) en sólo tres semanas, han recortado ocho puntos a los del Cholo Simeone (de -12 a -4) y cinco al Villarreal CF (de -9 a -4). Asimismo, ha sacado otros ocho al RCD Espanyol, que a finales de enero estaba quinto sacándole dos puntos al Betis y ahora está sexto a seis de distancia de los heliopolitanos; y siete al RC Celta, que hace tres jornadas empataba con los de Pellegrini a 32 puntos.

Antony dos Santos ha dado 33 goles al Betis en un año: el quinto futbolista más decisivo de Europa

A pesar de que la pubalgia le limita muchísimo sus movimientos y sus golpeos, los números de Antony dos Santos agotan todo tipo de calificativos. De hecho, una sencilla cuenta matemática consistente en sumar los goles que ha anotado y las asistencias que ha repartido en estos poco menos de 13 meses que lleva como futbolista del Real Betis, el atacante paulista es el quinto futbolista más decisivo de las cinco grandes ligas de Europa (Inglaterra, Alemania, España, Italia y Francia).

Con un total de 33 tantos generados para el Betis, entre los 19 que ha marcado y los otros 14 que ha regalado a alguno de sus compañeros, únicamente le superan la escandalosa cifra del delantero madridista Kylian Mbappé, que acumula 65 (60+5); así como los 43 del extremo culé Lamine Yamal (23+20), los 40 del también azulgrana Raphinha Dias (25+11) y los 36 del atacante colchonero Julián Álvarez (25+11).