Cucho Hernández aprieta en el Betis para confirmar la previsión de Pellegrini

El delantero cafetero trabajó en el día de descanso junto a Chimy Ávila y Bellerín para asegurar su reaparición inmediata, lo que puede confirmarse mañana

Cucho Hernández no pudo entrar finalmente en la lista para la cita en Son Moix a pesar de que en la recta final de la semana se unió al grupo junto a Chimy Ávila de forma parcial. El cuerpo técnico prefirió no precipitarse para evitar riesgos innecesarios y retrasó más si cabe un regreso que se demorará más de lo deseado.

De hecho, Pellegrini no descartaba en su momento que llegara al partido copero contra el Atlético, pero, lejos de ser así, también se perdió la cita liguera contra los colchoneros y la visita a Son Moix, lo que ha provocado que hasta la fecha no haya estado disponible para nueve partidos tras caer lesionado contra el Oviedo.

No obstante, tras la victoria ante el Mallorca, Pellegrini aseguró que sus dos delanteros lesionados estarán a su disposición para el partido contra el Rayo Vallecano, previo al derbi cainita: "La semana que viene tendremos a Cucho y Chimy".

Cucho Hernández trabaja el día de descanso junto a Chimy y Bellerín

Una previsión que no quiere incumplir el delantero colombiano y por eso ha comenzado la semana dispuesto a confirmarla, para lo que, pese al descanso otorgado este lunes a la plantilla por parte de Pellegrini, Cucho ha acudido a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para continuar con su puesta a punto y estar listo para ser uno más en lo que resta de semana.

Junto a él también se han ejercitado Chimy Ávila, en la misma situación que su compañero y Héctor Bellerín, un paso por detrás en la recuperación y que tendrá más difícil entrar en la lista definitiva contra los rayistas.

Se espera que los delanteros completen mañana el entrenamiento

En este sentido, la intención inicial es que mañana martes Cucho Hernández y Chimy se sumen al grupo y ya no de forma parcial, sino para completar la dinámica de trabajo grupal, paso previo a estar entre los convocados para el duelo anterior a la visita del Sevilla.

Por ello, todos los focos estarán puestos mañana en si este martes el cafetero se ejercita con total normalidad para así no alargar más la agonía y prorrogar la confirmación un día más.

Si fuera así y ambos salen definitivamente de la enfermería tal y como está previsto, solo quedarían por recuperarse, además de Bellerín, en la recta final, tres lesionados, si bien los tres son de suma importancia, tanto en cuanto se trata de Isco Alarcón, Amrabat y Giovani Lo Celso, que se quedó fuera de la lista de la Europa League, señal de que será el que más tarde en regresar.