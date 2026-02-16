Girona - Barcelona, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportico el choque que cierra la jornada 24 de LaLiga entre el Girona y el Barcelona

¡Buenas tardes y bienvenidos a Montilivi! la jornada 24 llega a su fin con el duelo entre el Girona y el Barcelona, que busca el liderato tras el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad. ¡Arrancamos con la previa!

A pesar del regreso de Raphinha, líder emocional del cuadro catalán y el jugador que mejor interpreta la presión alta, probablemente no parta como titular. Todo indica que Dani Olmo volverá a ocupar la banda izquierda en ausencia de Marcus Rashford, que no se ha recuperado a tiempo de un golpe en la rodilla izquierda.

Marc Bernal, que no tuvo minutos en la Copa, podría acompañar a Frenkie de Jong en el doble pivote, mientras que Robert Lewandowski, que fue titular y marcó ante el Mallorca en la última jornada liguera, podría regresar al once en detrimento de Ferran Torres.

El técnico madrileño tiene las bajas por lesión de Azzedine Ounahi, en el tramo final de su recuperación, Àlex Moreno, único lateral izquierdo puro del equipo, y Juan Carlos Martín, Portu, Marc-Andre ter Stegen y Donny van de Beek, lesionados de larga duración.

En el Girona, la única novedad es la entrada de Witsel por Fran Beltrán, sustituido por problemas físicos en el empate de la última jornada contra el Sevilla (1-1) y suplente este lunes. Míchel Sánchez jugará de inicio con Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat, con el reto de poner fin a una racha de tres jornadas sin ganar para alejarse del descenso.

Gerard Martín y Raphinha jugarán de inicio en detrimento de Alejandro Balde y Marc Casadó respecto a la goleada encajada contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0). Hansi Flick buscará vencer para recuperar el liderato con Joan Garcia; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Ferran.

El Girona y el Barcelona se vuelven a encontrar, esta vez en Montilivi, para poner fin a la jornada 24 de LaLiga. Ambos conjuntos llegan necesitados a la cita, especialmente el Barcelona que busca recuperar el liderato y sumar buenas sensaciones tras la debacle en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

El Barcelona busca recuperar el liderato de LaLiga

El Barcelona deberá gestionar la presión para resolver un encuentro que, además, le permita borrar las malas sensaciones coperas. Y es que, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el equipo rojiblanco arrolló y desdibujó al Barcelona en la primera mitad, infligiendo un castigo severo que compromete seriamente sus opciones de revalidar el título. El conjunto azulgrana se mostró vulnerable por los costados y su línea defensiva adelantada no funcionó, generando dudas de cara a su visita a Montilivi, un escenario donde el Girona no ha perdido en lo que va de 2026. Para volver a la senda de la victoria, el Barça recuperará a Raphael Dias ‘Raphinha’, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Este domingo, el brasileño participó junto al resto del equipo por tercer día consecutivo en la parte del entrenamiento abierta a la prensa.

El Girona se aleja de Europa

En frente, el Barça tendrá a un Girona que ha escalado hasta la mitad de la clasificación, pero lleva tres partidos sin ganar y que aspira a dar un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación. El equipo de Míchel Sánchez arrancó el año 2025 con tres victorias ilusionantes para ratificar su crecimiento y sobre todo para dejar atrás el descenso y volver a soñar con Europa, pero después ha enlazado tres resultados decepcionantes: el empate contra el Getafe (1-1) y sobre todo el tropiezo en Oviedo contra el colista (1-0) y el empate de la última jornada en Sevilla (1-1). El final en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue doblemente cruel porque Cristhian Stuani falló un penalti en el minuto que hubiera significado una victoria clave. Los tres últimos partidos han frenado la dinámica al alza de un equipo que afrontaba la segunda vuelta con la ambición de olvidarse del drama del descenso e ilusionarse con Europa.