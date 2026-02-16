Se confirma la mejor noticia para Flick horas antes de medirse al Girona

El preparador barcelonista podrá contar con uno de sus futbolistas más determinantes de su plantel tras recibir el alta médica

Una final por la Liga tiene el Barcelona esta noche en Montilivi. El peor Real Madrid de los últimos tiempos ha acabado durmiendo este pasado fin de semana como líder en solitario de Primera División. Y todo lo que no sea ganar en Girona, al equipo de Flick se le complicaría mucho un título que hace algunas semanas parecía ya en el bolsillo una temporada más.

Afortunadamente para el técnico germano, su cuerpo médico le ha dado una buena noticia antes de viajar a tierras gerundenses. El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria ante el Girona de esta noche (21:00 CET/20:00 GMT).

El atacante se ha perdido varios compromisos con el conjunto catalán. No pudo jugar el partido copero ante el Albacete, ni el compromiso liguero frente al Mallorca ni la ida de las semifinales de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Y todo ello por estar aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

En la lista siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.

La lista es la siguiente:

- Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.

- Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.

- Medios: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.

- Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony

Míchel advierte a los suyos con la llegada del Barça

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha destacado en la previa del partido que "el Barça no es sólo Lamine Yamal", porque tiene "recursos en todas las líneas" y es el equipo con "más profundidad de Europa" y el líder de LaLiga EA Sports en "muchos datos".

El técnico madrileño ha asegurado que quiere ver siempre a los mejores en el campo porque el fútbol es "un espectáculo", pero ha admitido en tono de broma que sería "mejor" si Lamine Yamal jugara con la camiseta rojiblanca.

Míchel también ha afirmado que este lunes espera "al mejor Barça, el de siempre" y que los jugadores azulgranas son "diferenciales en situaciones de espacios reducidos". "Lo que me gusta del Barça de Flick es que siempre juega igual. Es muy difícil contrarrestar su presión, su manera de atacar y su línea adelantada. Saben jugar con esa sensación de peligro en contra. Tenemos la idea de cómo hacerles daño, pero pocos equipos lo han podido hacer, porque siguen ganando", ha explicado.

Empieza la precampaña electoral en el FC Barcelona

Las prencandidaturas a las elecciones del FC Barcelona encabezadas por Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria ya han solicitado este domingo las papeletes que han considerado necesarias para iniciar las recogida de firmas y convertirse en candidatos oficiales a la presidencia. Ciria, que se estrena en estos comicios, ha sido el único precandidato que ha acudido personalmente a solicitar 10.000 papeletas.

El equipo de Font, que encabeza la precandidatura 'Nosaltres', ha solicitado 50.000, 8.000 más que en las elecciones de 2021, cuando entregó 4.431 firmas válidas.

Por su parte, Xavi Vilajona ha pedido 30.000 papeletas, las mismas que las últimas elecciones, cuando logró 1.834 apoyos válidos, cantidad insuficiente para pasar el corte y convertirse en candidato.

Y Joan Laporta, presidente saliente, ha hecho al club la petición, a través de correo electrónico, de 60.000 papeletas, la misma cantidad que en los últimos comicios. Entonces sumó 9.625 firmas.

Los aspirantes podrán recogerlas a partir de mañana lunes y tienen hasta el 2 de marzo (a las 21:00 horas) para reunir el apoyo de, como mínimo, 2.337 socios, y convertirse oficialmente en candidatos. La entidad azulgrana está obligada a facilitarles papeletas por el doble de esa cantidad, es decir 4.674. El resto de papeletas debe costearlas cada precandidatura de su bolsillo.