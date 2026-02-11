Míchel y su plan para frenar a Lamine Yamal: “Hay que hacerle el vacío”

Míchel Sánchez, entrenador del Girona FC, analizó en la previa del duelo ante el FC Barcelona cómo frenar a Lamine Yamal en Montilivi. El técnico rojiblanco, pendiente de la jornada 24 de LaLiga, reconoció la dificultad de detener a la estrella azulgrana y aseguró que la presión y la gestión de la posesión serán claves para competir en el encuentro

El próximo partido entre Girona y Barcelona llega cargado de tensión competitiva. En Montilivi no solo hay tres puntos en juego: el conjunto azulgrana pelea por mantener el pulso en lo alto de LaLiga, mientras que el equipo de Míchel quiere alejar definitivamente la amenaza de la zona baja, acercándose un poco más a la ansiada permanencia.

En ese contexto, el nombre propio de la previa es Lamine Yamal. El extremo derecho del Barça se ha convertido en el principal foco de atención del técnico local, que pasó por 'El Larguero' de la SER para desgranar su plan contra el atacante.

“Estamos hablando de posiblemente uno de los jugadores que va a marcar una época a nivel mundial”, afirmó Míchel Sánchez, recordando el impacto que tuvo el canterano azulgrana desde su irrupción en Primera división.

Un perfil “diferencial” imposible de encasillar

Míchel explicó por qué considera tan complejo neutralizar a Lamine. “Es muy difícil de parar porque ahora, además de la capacidad individual, también tiene la capacidad de pase”, señaló. Para el técnico del Girona, el salto cualitativo del extremo no reside solo en el regate, sino en su lectura de juego.

“Si le das un metro para que no te encare, te saca el pase. Te saca el pase con el exterior y te saca el centro. Y si te pegas mucho a él, te regatea”, añadió. La dualidad entre amenaza individual y visión colectiva obliga a replantear el sistema defensivo.

El entrenador rojiblanco dejó claro que todos los técnicos buscan fórmulas para frenar el ataque del Barça, especialmente por el costado derecho, donde Lamine Yamal ha encontrado regularidad y peso ofensivo.

Presión y posesión, las claves en Montilivi

Aunque evitó desvelar detalles tácticos, Míchel deslizó una idea: “No te quiero dar pistas, pero la manera de presionar es muy importante. Hay que hacerle un poco el vacío a Lamine Yamal”.

Ese “vacío” implica reducir el volumen de balones que recibe en ventaja. Para lograrlo, el Girona necesita ajustar su presión y, en la medida de lo posible, monopolizar fases de posesión. “Lo que podemos hacer es tener más el balón nosotros”, recordó el técnico, consciente de que competirle la posesión al Barcelona no es tarea sencilla.

El conjunto azulgrana basa su identidad en controlar el ritmo y acumular pases hasta desordenar al rival. Si el Girona logra incomodar esa estructura, podrá minimizar la influencia del extremo, recupercutiendo en el ataque general de Hansi Flick.

Mucho más que un derbi

El encuentro de la jornada 24 adquiere dimensión estratégica para ambos equipos. El Barcelona necesita sumar para mantener la distancia respecto al Real Madrid, mientras el Girona mira de reojo la clasificación. Aunque actualmente ocupa la zona media, el margen respecto al descenso es estrecho y cada jornada se convierte en algo más decisiva.

Además, el calendario azulgrana incluye un compromiso en la Copa del Rey, donde enfrenta en semifinales al Atlético de Madrid en el Metropolitano, lo que añade una variable física y mental al análisis previo.

Míchel insistió en la importancia de mantener la confianza en el modelo propio. El Girona ha construido su identidad desde la valentía y la circulación rápida, pero deberá equilibrar ambición y prudencia ante un rival que penaliza cualquier error. Además, no podrá contar con uno de sus defensas titulares, tras conocerse la baja de larga duración de Álex Moreno.

El foco estará en Lamine Yamal, pero el técnico rojiblanco también advirtió del peligro de otros perfiles como Raphinha. En definitiva, Montilivi se prepara para un choque de alta exigencia táctica, donde la gestión de espacios y la presión coordinada pueden marcar la diferencia.