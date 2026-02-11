Rubén Blanco le desea "lo mejor" a Ter Stegen y apunta que "el Girona siempre me había llamado la atención"

El exportero del Celta de Vigo ha sido presentado oficialmente como nuevo meta del conjunto de Míchel, donde ha hablado de la competencia en la portería, la baja del alemán y cómo ve su futuro tras firmar hasta final de temporada

Rubén Blanco ya es nuevo jugador del Girona. El portero de 30 años llega libre tras rescindir su contrato con el Olympique de Marsella, además de la necesidad de entrar al mercado que ha provocado la dura lesión de Ter Stegen. Sobre ello le han preguntado al exmeta del Celta de Vigo, que ha sido presentado en el día de hoy. Además, el español ha reconocido cómo se encuentra físicamente, tras meses apartado de los terrenos de juego. De esta manera, podría debutar el próximo lunes ante el Barcelona en Montilivi, en el encuentro que cerrará la jornada 24 de LaLiga EA Sports.

Quique Cárcel da la bienvenida al nuevo fichaje del Girona: Rubén Blanco

En primer lugar, Quique Cárcel, director deportivo del Girona, dio la bienvenida a Rubén Blanco en su presentación: "Es un portero con experiencia, que debutó muy joven en primera división y ha disputado muchos partidos en LaLiga. Ahora ha estado en Francia, pero es un portero reconocido que nos puede ayudar mucho con nuestra manera de jugar. Le deseamos mucha suerte y que sea uno más dentro del equipo y que pueda ayudar dentro de la competencia sana que tiene que haber en un vestuario". Tras ello, el portero de 30 años tomó la palabra apuntando cómo se encuentra en estos momentos: "Estoy bien. Es verdad que vengo de no jugar mucho, pero entrenaba con normalidad y estoy preparado para ayudar desde el primer día. La posición de portero siempre es peculiar y somos un poco diferentes, porque puedes no estar participando. A todos nos toca vivir momentos mejores y otros no tanto. Ahora vengo de un momento no tan bueno, pero siempre intento ayudar desde donde me toque".

Por otra parte, Rubén Blanco ha destacado sus sensaciones al fichar por el Girona, además de reconocer a quién conoce de la plantilla: "Estuve con Ounahi en el Marsella y con Fran Beltrán en Vigo. Las primeras sensaciones son muy buenas. El grupo transmite una energía maravillosa y positiva. Hay un gran cuerpo técnico. Es lo que se veía desde fuera, que hay un gran proyecto en el Girona y las primeras sensaciones son muy buenas". Además, el exportero del Celta de Vigo, pese a firmar hasta final de temporada, ha querido dejar la puerta abierta a su etapa en el conjunto de Míchel: "De momento hemos firmado hasta final de temporada, nada más. Conozco a gente del club y estás en contacto. Es la primera vez que ha habido una opción real de venir y yo encantado. No he dudado y mi familia tampoco, porque a veces veníamos desde Marsella. Ahora tenemos que disfrutar estos meses y después ya veremos".

Rubén Blanco valora la lesión de Ter Stegen y competencia en la portería del Girona

De esta manera, Rubén Blanco ha hablado sobre su llegada del Girona y la situación con Ter Stegen: "Fue todo muy rápido. Rescindí en enero y estaba entrenando en mi casa, sin dinámica de equipo. No es agradable que se lesione un compañero y le deseo lo mejor a Ter Stegen. A partir de ahí, el Girona siempre me había llamado la atención y ha sido todo muy sencillo".

Por último y sobre su posible titularidad con Míchel, apuntó que no sabe si parte "con desventaja. Será una competencia muy sana. Que haya más exigencia en los entrenamientos seguro que es bueno para el Girona y después todo el mundo tiene los objetivos personales, que deben ser compatibles con los grupales. Esta es la clave y lo tengo claro. Vengo a respetar a todos los compañeros ya luchar por un sitio. Es la mentalidad que hace que haya exigencia cada día".