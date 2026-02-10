El Girona presenta al sustituto de Ter Stegen

El club catalán se puso en búsqueda y captura de un cancerbero que estuviera libre en el mercado tras la lesión del meta alemán y se ha hecho con los servicios de Rubén Blanco

Le salió mal la jugada con Ter Stegen al Girona, pero el cuadro catalán ha sabido rectificar a tiempo y ya tiene sustituto del alemán, quien tendrá difícil ya volver a jugar en lo que resta de temporada por culpa de su nueva lesión de la que ya ha sido intervenido quirúrgicamente.

Así, este martes ha presentado al portero Rubén Blanco, quien llega libre tras rescindir su contrato con el Olympique de Marsella francés el pasado mes de enero.

Según ha informado el club catalán, este cancerbero de 30 años ha firmado hasta el 30 de junio y llega para completar la portería del equipo de Míchel Sánchez, con el argentino Paulo Gazzaniga como titular y el joven ucraniano Vladyslav Krapyvtsov como apuesta de futuro.

El nuevo portero rojiblanco, internacional con las categorías inferiores de la selección española, debutó con el Celta de Vigo en Primera División con solo 17 años y disputó 142 partidos con el conjunto gallego antes de marcharse a la Ligue 1 en 2022.

Con el Olympique solo ha podido jugar 12 partidos entre todas las competiciones y su último encuentro oficial fue el 18 de febrero de 2024, hace casi dos años.

El Girona ha apuntado, en un comunicado, que Blanco destaca "por su seguridad bajo palos, unos reflejos excelentes en acciones de corta distancia y una buena gestión del área, tanto en situaciones de balón parado como en centros laterales".

"Su experiencia en contextos de alta exigencia competitiva, su capacidad de liderazgo en la línea defensiva y su madurez táctica lo convierten en un refuerzo de garantías para el tramo decisivo de la temporada", añade la entidad catalana.

El otro 'mazazo' para Míchel se llama Álex Moreno

El lateral izquierdo del Girona Àlex Moreno estará unas seis semanas de baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha informado el club catalán este martes.

El jugador catalán ya se perdió el partido del fin de semana pasado contra el Sevilla en el Sáncheza Pizjuán, donde Arnau Martínez cambió de banda para cubrir su ausencia, muy sensible porque se trata de un jugador que era imprescindible para Míchel Sánchez. Hasta que se lesionó, Moreno había jugado de manera consecutiva 21 partidos de LaLiga EA Sports.

El exdefensa del Rayo Vallecano y del Betis regresó al fútbol español en verano después de una etapa en la Premier League entre el Aston Villa y el Nottingham Forest. Su baja obligará a Míchel a reubicar a los defensas Arnau, Daley Blind o Alejandro Francés o a los extremos Bryan Gil o Joel Roca, ya que la plantilla no cuenta con un lateral izquierdo suplente.