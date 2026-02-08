Stuani le manda un mensaje a Míchel y a sus compañeros tras fallar el penalti en Sevilla

Al uruguayo le endosaron una responsabilidad muy grande en el minuto 96 de partido y el meta del Sevilla le impidió salir disfrazado de héroe como otras tantas veces sí lo había hecho con la elástica gerundense

El salvavidas del Girona todos estos años atrás siempre ha sido él. En los momentos más críticos siempre había aparecido, pero hoy en Sevilla el destino le tenía preparado un cuento para aprender y no volverlo a leer más.

El equipo catalán tenía la oportunidad de llevarse los tres puntos del Sánchez-Pizjuán desde los once metros gracias a la pena máxima provocada por Suazo sobre Iván Martín y señalada por el colegiado extremeño Jesús Gil con empate a uno en el marcador. Fue entonces cuando Míchel decidió jugársela. Stuani había estaba calentando y no dudó en avisarle para que saltase al césped en lugar del propio Iván Martín en el minuto 96 minuto. Estaba convencido el técnico madrileño que la primera pelota que tocaría en el partido, y la última tal vez, acabaría dentro de los tres palos.

Pero esta vez no acertó el uruguayo. Porque, además, el meta griego Odysseas Vlachodimos realizó una gran intervención. Y el camino de vuelta a casa ha tenido que ser duro porque, horas después del choque, se desahogó a través de las redes sociales: "Hoy me toco fallar !! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel me diera la responsabilidad y la confianza , también a mis compañeros que merecían el triunfo".

Lemar lamenta la oportunidad perdida

Mientras tanto, el centrocampista francés Thomas Lemar, autor del gol del Girona en el minuto 2 del partido, sí que lamentó la oportunidad de ganar que han perdido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, al encajar un tanto y fallar un penalti a favor en el tiempo añadido, pero destacó que están "en el buen camino y hay que seguir así".

Lemar indicó sobre el penalti parado en el minuto 98 por el meta sevillista Odysseas Vlachodimos que su compañero uruguayo Cristhian "Stuani nunca falla" en este tipo de lanzamientos, pero "hoy ha tocado", algo que, en declaraciones a DAZN, consideró que puede ocurrir en el fútbol.

"Vamos a levantar la cabeza y seguir nuestro camino, porque estamos en el buen camino y hay que seguir así", aseguró el jugador galo, quien explicó que "en la primera parte" frente al Sevilla estuvieron "muy bien, con ocasiones muy claras", y que siempre influyen "los detalles", pues "si no las metes, te empatan y así es el fútbol”.

En cualquier caso, abogó por "seguir así" y por que la plantilla siga "ayudándose". En lo personal, aseguró que se encuentra "mucho mejor" y que "lo que te da ritmo son los partidos", y añadió: "Hoy me ha tocado marcar y estoy muy feliz".