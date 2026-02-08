Míchel y su segundo error garrafal que bien le puede costar la permanencia al Girona: "Me la jugué y lo falló. Es mala suerte"

El preparador del conjunto catalán asumió la responsabilidad en el fallo de Stuani desde los once metros en el tiempo añadido, pero este empate le puede costar muy caro

Sevilla y Girona se citaban este domingo, tras aplazarse el partido el sábado por alerta naranja, en una clara final por la permanencia. Y al final todo quedó en tablas, pero el conjunto catalán tuvo la victoria en sus manos en el minuto 98 de partido.

Desde el minuto 2 fue ganando el conjunto catalán y, en el 92', Kike Salas puso el empate. Sin embargo, un penalti fabricado en una contra en el 95' donde el chileno Suazo arrolló a Iván Martín. Fue ahí cuando Míchel decidió jugársela otra vez este año. Y le volvió a salir cruz en la moneda. Sacó en frío al uruguayo Cristhian Stuani para que lanzara la pena máxima y el griego Odysseas Vlachodimos le adivinó su lanzamiento.

Al finalizar el encuentro, el técnico del Girona reconoció con la boca pequeña que cometió un error y prefirió restarle importancia: "Pudimos sentenciar en la primera parte y lo dejamos todo abierto para la segunda. En la última jugada me la jugué para que lo tirase Stuani y lo falló. Y ya está, es mala suerte".

Cuestionado otra vez por dicha decisión, quiso cerrarla de la siguiente manera: "El partido (con 1-1) estaba acabado. Teníamos un cambio. Vanat los tira, pero estaba fuera, me jugué el penalti a que lo tirase Stuani y ya está. Estaba bien, había calentado, estaba preparado. No ha pasado nada; es mala suerte". Claro que una cosa es estar preparado físicamente y otra tener el tacto necesario con el balón, cosa que en un calentamiento no se obtiene porque no lo permiten.

Aun así y por lo que dijo, Míchel no se "arrepiente" de dicha decisión y resaltó que durante el encuentro su equipo arriesgó "mucho" y tuvo "muchas ocasiones", sobre todo en la primera parte, pero el hecho de "no aprovecharlas" les ha condicionado en la segunda mitad".

Pero como no pudo evitar más preguntas sobre la jugada que bien puede costarle a su equipo la permanencia en Primera, buscó más argumentos en el pasado para defenderse: "El año pasado lo hicimos y marcó. También hay que decir que el portero del Sevilla (Odysseas Vlachodimos) ha hecho un paradón. La suerte cambia por momento, un resbalón y luego un golazo (de Kike Salas) empata el partido. Al final, un punto; no podemos hacer más".

El segundo error garrafal de Míchel esta temporada

Hablar de suerte está bien porque en el fútbol hay factores que son incontrolables, pero lo cierto es que los errores que está cometiendo Míchel este curso son de entrenador principiante. Y con lo bien que empezó su periplo en Montilivi, de seguir así puede acabar muy mal la cosa por mucho que todos intenten arroparle.

Cuando mejor le funcionaban las cosas a su Girona, con tres triunfos consecutivos, se dejó persuadir por el fichaje de Ter Stegen, sentando a Gazzaniga a las primeras de cambio y sin merecimiento alguno, ya que venía de recibir sólo un gol en los últimos tres partidos. Y, ahora, saca a Stuani a lanzar un penalti en frío en el último segundo del partido.

Sin duda, dos errores garrafales a ojos de cualquier aficionado. Suerte tiene de que la situación de su exequipo, el Rayo, pinta mucho peor, porque el descenso podría habérsele puesto hoy a uno o dos puntos. Por el momento, dormirá a cuatro, a la espera de lo que decida la RFEF con el duelo entre el Oviedo y el conjunto vallecano, suspendido por el mal estado del césped nuevo franjirrojo.