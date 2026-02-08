El Sevilla toma cartas en el asunto: no una mano, sino dos

La entidad denuncia en sus perfiles oficiales que ni Gil Manzano ni Del Cerro Grande desde la sala VOR sancionaran los dos penaltis cometidos por Vitor Reis

Se tragó saliva, porque en el alargue pudo ocurrir cualquier cosa. Perfectamente se habría pasado de la euforia del empate, gracias al zapatazo de Kike Salas castigando un inoportuno resbalón de Claudio Echeverri, al drama del 1-2, pues, tras el claro penalti de Gabriel Suazo sobre Iván Martín, hubo que esperar a que Odysseas Vlachodimos detuviera el lanzamiento desde los once metros de Christian Stuani. Pero, con un 1-1 que supo finalmente a gloria, llegó la reflexión y la denuncia.

Y es que el Sevilla FC reclamó en sus perfiles oficiales de las redes sociales, con una fotografía nítida y un vídeo desde cerca, hasta dos penaltis de Vitor Reis en la primera parte. El inicial, justo tras el 0-1 de Tomas Lemar, llegó en una pugna del central brasileño con Akor Adams y sí se revisó, aunque Del Cerro Grande no llamó a filas a Gil Manzano desde la sala VOR para que rectificara o, al menos, fuera hasta el monitor situado en la banda, entre banquillos, para cerciorarse de si se había equivocado o no.

El segundo, poco después, pasó más desapercibido, peleando el zaguero cedido por el Manchester City con Neal Maupay tras un rechace de Paulo Gazzaniga a disparo de 'Peque' Fernández, con la única coartada de que el esférico bota en el suelo y va a la mano del gironí. En el caso anterior es incuestionable que, con los brazos extendidos, éstos ocupan un espacio antinatural, pero no fue decretado como tal. En el segundo, al menos, en su descarga está que está iniciando una carrera y, por ende, los lleva paralelos al cuerpo y más cercanos. Alguna vez le sonrió, pero últimamente los nervionenses no están teniendo nada de suerte con el videoarbitraje.

La distinta vara de medir: habría sido el sexto a favor; le pitaron el noveno en contra

Vaya por delante que el penalti señalado en el alargue a Gabriel Suazo no fue ni siquiera protestado por el Sevilla FC. El lateral zurdo chileno lo asumió con resignación, ya que llega tarde y empuja descaradamente por detrás a Iván Martín. Salvado luego por el paradón de Odysseas Vlachodimos a Christian Stuani, el conjunto nervionense se convierte en el club de Primera división con más penas máximas en contra (9), superando las 8 del RC Celta de Vigo. Al menos, con la intervención del meta griego, que también detuvo uno al culé Robert Lewandowski, pudo evitar dos tantos, encajando los otros siete. A favor van cinco, que debieron ser seis... o siete.