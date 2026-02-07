Ter Stegen, intervenido con éxito en Finlandia, pero el Girona se teme lo peor

El meta alemán ya ha sido operado de la lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda que se produjo durante el encuentro ante el Real Oviedo, el segundo que jugaba con la elástica rojiblanca

Se la jugó el Girona con su cesión, después de tanto tiempo parado y la jugada no le pudo salir peor al equipo de Míchel. El técnico madrileño se cargó a su portero titular nada más que Ter Stegen pisó Montilivi y el meta alemán sólo le duró dos semanas. Ahora, la mayoría piensa que el germano no volverá a jugar con la elástica rojiblanco.

Al menos y aunque ya ha dicho adiós definitivamente al Mundial, el meta propiedad del FC Barcelona ha sido intervenido satisfactoriamente en Finlandia de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, aunque la entidad de gerundense no ha marcado plazos de recuperación.Ter Stegen fue operado este viernes por el especialista finlandés Lasse Lempainen. "La operación se ha desarrollado satisfactoriamente y la disponibilidad del jugador dependerá de su evolución", asegura el Girona en un comunicado.

El meta alemán llegó a Girona procedente del Barcelona para lo que restaba de temporada y disputó dos encuentros: Getafe y Oviedo, antes de lesionarse.

Míchel ya tienen a su sustituto, ¿sentará otra vez a Gazzaniga?

El Girona ha reaccionado a tiempo a la baja de Ter Stegen, que fue operado en el día de ayer de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió en el encuentro de la pasada jornada ante el Oviedo, donde los de Míchel cayeron derrotados.

En este sentido, la dirección deportiva ha entrado en el mercado de fichajes y ha cerrado la incorporación de Rubén Blanco, que se encuentra sin equipo tras su paso por el Olympique de Marsella. De esta manera, el meta español, que jugó en el Celta de Vigo ocho temporadas, volverá a LaLiga EA Sports.

No obstante, todo apunta a que Rubén Blanco llega para asumir un rol secundario, ya que sería una segunda falta de respeto para un Gazzaniga que, cuando llegó Ter Stegen, estaba en su mejor momento. Eso sí, podría debutar en la convocatoria con el Girona en la visita del Barcelona a Montilivi, que tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero a las 21:00. Los de Míchel recibirán al conjunto de Hansi Flick tras verse las caras esta jornada con el Sevilla, con el que le distancia un punto en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Con ello, el portero gallego volverá a una competición que ya conoce, por su pasado en el Celta de Vigo. De hecho, el meta disputó en la temporada 2020/2021 un total de 19 partidos en el campeonato doméstico, además de los 33 en la campaña anterior.