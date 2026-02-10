Las pruebas médicas confirman la lesión de Álex Moreno: parte médico y tiempo de baja

El jugador del Girona, que ya se perdió el choque del pasado sábado ante el Sevilla, ha sufrido una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que estará de baja un total de seis semanas, sumando un problema más a Míchel

El Girona vuelve a sufrir una baja más en su plantilla. Pocos días después de anunciar la importante ausencia de Ter Stegen para los próximos dos meses, el club ha anunciado en un comunicado oficial los resultados de las pruebas médicas de Álex Moreno, que han confirmado la lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Por ello, el lateral de 32 años se podría perder en torno a seis partidos con el conjunto de Míchel, que podría optar por la opción de Arnau Martínez en esa posición, tal y como alineó en el encuentro del pasado domingo ante el Sevilla.

Míchel, ante una baja importante para los próximos partidos

Míchel fue cauto, en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla, sobre el estado físico de Álex Moreno: "Estamos pendientes de más pruebas. Esta semana que viene más o menos se harán, porque él salió del último partido con la sensación de normalidad y después ha notado o ha sentido una molestia en el sóleo y, al hacerle las primeras pruebas, se ha visto esta lesión. Pero tenemos que pensar que hay que hacerle más pruebas para saber exactamente el tiempo de baja". Además, el técnico del Girona hizo especial hincapié en las lesiones del sóleo, por el que los jugadores del equipo se están viendo perjudicados: "La realidad es que las lesiones del sóleo no sabemos por qué. Hemos hablado, pero no encontramos una respuesta. No sé el motivo de estas lesiones. Son más lesiones en el sóleo, pero no tenemos una respuesta ahora mismo".

Tras ello, Míchel decidió comenzar ante el Sevilla con Arnau Martínez de lateral izquierdo, en el lugar de Álex Moreno. De esta manera, Hugo Rincón empezó en el derecho en el Sánchez-Pizjuán. En este sentido, el entrenador del Girona podría decidir usar a los mismos futbolistas en los siguientes encuentros ante la ausencia del ex del Real Betis, que ha sufrido una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, tal y como ha informado la entidad en un comunicado oficial. En el mismo, el club destaca que el defensa de 32 años estará en torno a seis semanas de baja, siendo una importante ausencia que se suma a otras de la plantilla como las de Ter Stegen, que apunta a estar dos meses apartado de los terrenos de juego, o de Ounahi, sobre el que Míchel informó el pasado viernes que puede estar disponible en una semana o quince días.

Los partidos que se perderá Álex Moreno en el Girona

De esta manera, tras perderse la visita del Girona al Sánchez-Pizjuán, Álex Moreno será baja para recibir el próximo lunes al Barcelona, que jugará este jueves la ida de semifinales de Copa del Rey. Por otro lado, el defensa de 32 años no podrá entrar en la convocatoria de Míchel para viajar a Vitoria y enfrentarse al Alavés, así como para los duelos frente a Celta de Vigo, Levante, Athletic Club y Osasuna. Por ello, el ex del Real Betis podría estar disponible para jugar en Montilivi ante el Villarreal, en el duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, que se jugará el 3,4,5 o 6 de abril.