El Real Betis es el mejor equipo de LaLiga 25/26 en dos apartados defensivos y copa podio en dos estadísticas ofensivas

Los números le dan la razón a Manuel Pellegrini, en este constante sube y baja emocional de inicios de 2026. El equipo ha perdido algo de regularidad, pero las estadísticas demuestran que es uno de los equipos más completos de la liga española

Después de acumular 9 partidos en cuatro semanas, el Real Betis ha gozado este martes de un merecido día de descanso tras realizar en la mañana de este pasado lunes una suave sesión de recuperación tras la reconfortante venganza consumada ante el Atlético de Madrid (0-1) y antes de volver al trabajo este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para comenzar a preparar la visita liguera del próximo domingo al RCD Mallorca. La estadística parcial no estaba para nada a favor de Manuel Pellegrini y los suyos, pues nunca habían ganado en el Metropolitano y había encajado 15 tantos en los tres últimos duelos contra Atlético (0-5), Real Madrid (5-1) y FC Barcelona; pero "lo que cuenta son las estadísticas globales".

Las estadísticas globales del Real Betis dan la razón a Manuel Pellegrini

"Las estadísticas están para ser batidas", decía Pellegrini en su autocrítica pero reivindicativa rueda de prensa previa a la visita liguera a Madrid, sin negar ese claro déficit competitivo pero añadiendo al respecto que él es más partidario de mirar estadísticas globales, mucho más objetivos que esos segmentos parciales que mueven pasiones tan dispares que oscilan permanentemente sin parada intermedia desde el éxtasis y la ilusión hasta las críticas, enfados de decepción u opiniones agoreras sobre el final del proyecto.

Al margen de imponer su pizarra en el Metropolitano aguantando de manera rocosa el golazo de Antony dos Santos en la primera mitad, el chileno tiene razón: los guarismos generales dibujan una trayectoria mucho más regular de lo que han transmitido los resultados alternos en este inicio de 2026: empate en Oviedo (1-1), victoria ante el Villarreal (2-0), derrota con el Alavés (2-1), triunfo ante el Valencia (2-1), el estrépito copero del jueves (0-1) y la inyección anímica del domingo (0-1). El Real Betis es el mejor equipo de LaLiga EA Sports en dos importantes registros defensivos y ocupa el podio en otros dos registros ofensivos.

El Betis, el equipo con más robos de balón de LaLiga

El conjunto verdiblanco, con un promedio de 9,3 intercepciones de balón por partido, tiene el mejor registro de recuperaciones de toda LaLiga; con el mérito añadido de ser sólo el octavo que más entradas de balón realiza (17,3), el 18º en faltas cometidas (10,3) y el 17º en tarjetas amarillas (42), lo que habla muy a las claras de la efectividad en este apartado.

Por detrás del Betis están el Athletic Club (9,1 intercepciones), seguido del Villarreal CF (8,8), del Levante UD (8,5) y del Getafe CF (8,4). Además, es el cuarto que más veces ha dejado su portería a cero con un total de ocho en 23 jornadas ligueras; porcentaje inferior a una vez de cada tres partidos que sólo es mejorado por Real Madrid (11), Atlético (10) y Barcelona (9).

Las torres del Betis, las que más peligro despejan en Primera división

Otra estadística que lidera el Betis es la clasificación de despejes por partido, en la que comparte el primer puesto con el RCD Mallorca, ambos con la friolera de 30 despejes cada 90' minutos, lo que ofrece un sencillo promedio de uno cada 3 minutos. CA Osasuna (28,1), Valencia CF (27,8) y Levante UD (27,7) completan el quinto de mejores conjuntos de LaLiga EA Sports a la hora de alejar el peligro de su área.

El Betis es el tercer equipo de LaLiga que más dispara y el segundo en remates a los postes

Pese a ser el décimo en posesión de balón (49,8), el Real Betis es el tercero que más disparos totales acumula en lo que va de temporada en LaLiga: 14,7; sólo por detrás de merengues (18,9) y culés (20,3). Asimismo, también es el segundo que más veces se ha topado con la madera, pues ha lamentado hasta 12 disparos a los postes, cifra que únicamente bate el asombroso guarismo del Barça: 23.

Otras estadísticas globales dignas de mención apuntan que el conjunto de las trece barras también es el quinto equipo de LaLiga EA Sports en tiros totales a portería, con una media de 4,9 intentos en cada jornada; el quinto que más ocasiones claras ha generado en la presente edición del campeonato, 60; el quinto con más tantos a favor, 37; y el sexto en pases acertados, 390. Y todo eso, con entre cinco y siete titulares lesionados por partido en los últimos dos meses. Pues no está tan mal, ¿no?