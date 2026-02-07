Más problemas para el Betis de Pellegrini: "Cucho no llega, Chimy se cae" y los otros cuatro lesionados tardarán en volver

Para visitar al Atlético de Madrid este domingo, el técnico chileno amplía de cinco a seis las bajas por lesión que ya tenía el pasado jueves, cuando los colchoneros les arrollaron en los cuartos de final de la Copa del Rey con un sonrojante 0-5 en La Cartuja

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha anunciado un considerable aumento de sus problemas para visitar este domingo al Atlético de Madrid en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El añorado 'Cucho' Hernández no llega a tiempo de estar en la convocatoria pese a sus esfuerzos y además se cae el Chimy Ávila por lesión, por lo que el chileno sólo cuenta con Cédric Bakambu, Pablo García y el polivalante Aitor Ruibal para el puesto de '9'. Por si fuera poco, ha explicado que Héctor Bellerín no estará listo hasta marzo y las bajas de Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso van para largo.

El estado anímico del vestuario del Betis tras el 0-5 ante el Atlético

"Bueno, sin lugar a dudas, fue una derrota muy fea y dolorosa. No la esperábamos, sabíamos que era un rival muy difícil, pero como se planteó el partido, el resultado no estaba dentro de lo que nosotros suponíamos. El equipo, como siempre, trata de recuperar lo antes posible ganando o perdiendo. Primero física y mentalmente, que por supuesto es más difícil cuando se pierde. Seguimos preparados para luchar en los otros dos frentes. No era un partido fácil, pero desgraciadamente fue en nuestra casa y teníamos una oportunidad que no se logró. Seguimos peleando, siempre tratando de corregir cosas y de mirar hacia adelante".

El Cucho Hernández no llega y el Chimy Ávila se cae: más problemas en ataque para Pellegrini

"Sobre el Cucho, me gustaría preguntarle ahora algo más al cuerpo médico para saber exactamente cuándo va a ser el día de su recuperación total. Está haciendo trabajos parciales, todavía no está en condiciones para estar citado esta semana. Ya veremos para cuándo estará. Y luego, Chimy tuvo también una molestia que le impide estar en la lista citados para mañana".

Gio Lo Celso se queda fuera de la lista para la UEFA Europa League tras su grave lesión

Lo Celso no volverá de su lesión muscular hasta abril y Pellegrini le ha dejado fuera de la Lista A para la UEFA Europa League, tras la e entrada de Álvaro Fidalgo: "Sin lugar a dudas, es una decisión muy difícil. Dejar fuera a un jugador tan importante como Gio Lo Celso era bastante complicado".

No hace planes con Isco ni con Amrabat: "Pueden tardar más (que Lo Celso) o menos"

"Por otro lado, yo creo que la recuperación de de Gio ya se sabe más o menos cómo va a ser. Las otras dos (Isco Alarcón y Sofyan Amrabat) dependerá de cómo evolucionen. Pueden ser más largas o más cortas. Gio no llegaba en ningún caso a los octavos de final y habría que ver si podía llegar a los cuartos. Igual con la lesión que tiene, jugar jueves y domingo es complicado. Ojalá se recupere lo antes posible. Uno tenía que quedarse fuera y justamente la llegada de Álvaro (Fidalgo) fue por las lesiones de larga duración de Lo Celso y de Isco".

Héctor Bellerín no volverá antes de marzo: objetivo, El Gran Derbi del 1-M ante el Sevilla FC

"Bueno, hablando hoy día con el doctor me dijo que Héctor ya debería aparecer la próxima semana en trabajos de campo. Una vez que ya esté haciendo esos trabajos de campo, normalmente a la siguiente semana ya se integra con el plantel. Así que yo espero que en dos o tres semanas esté ya en condiciones de participar".

El rol de Álvaro Fidalgo en el Real Betis, según Manuel Pellegrini

"Él puede jugar haciendo las dos funciones. Por detrás del punta puede jugar y también en el doble pivote. Es un jugador más ofensivo que defensivo, por supuesto. Es un jugador creativo. Ya veremos cómo se va acomodando de acuerdo a las características de los jugadores que van a jugar también en el medio campo a su lado".