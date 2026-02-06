El Real Betis ya conoce su rival en octavos de la UEFA Youth League y confirma que jugará su partido liguero ante el Almería

El Real Betis ha anunciado este fin de semana que suspende todos los partidos de cantera menos los del Betis Deportivo, en el Grupo 2 de la Primera RFEF, y el del Juvenil de División de Honor, quien se mantiene vigente en las tres competiciones

El exuberante Juvenil A del Real Betis se ha metido por segundo año consecutivo entre los 16 mejores equipos europeos. El curso pasado cayeron en octavos de final por la mínima en un polémico choque contra el FC Bayern de Múnich y en la presente edición les tocará enfrentarse a otro histórico como es el FC Inter de Milán italiano. Además, el junior verdiblanco ha confirmado que jugará su compromiso de este domingo en la liga de División de Honor a pesar de que el club ha suspendido todos los encuentros de cantera de este fin de semana a excepción de DHJ y del Betis Deportivo.

El Real Betis se enfrentará a domicilio al FC Inter en los octavos de final de la UEFA Youth League

El Real Betis ha conocido este viernes su próximo rival en ese sueño llamado Youth League, la máxima competición europea en categoría Juvenil. La UEFA ha celebrado el sorteo de los octavos de final y los pupilos de Javier Barrero han caído emparejados con el FC Inter. La eliminatoria se disputará a partido único en el Estadio Ernesto Breda de Milán el 24 o 25 de febrero (aún por definir).

El Betis ha accedido a este 'Top 16' por segunda temporada consecutiva después de endosarle un contundente 5-1 al Tottenham Hotspur inglés en el duelo de dieciseisavos disputado el pasado miércoles en tierras hispalenses, con tres tantos de Rodrigo Marina, uno de Morante y otro de Emmanuel. Antes, se había desecho en la ronda previa del FC Basilea suizo, con un marcador global de 4-3.

Leonardo y Marta suspenden todos los partidos de la cantera menos el Betis Deportivo y el Juvenil A

Tras la decisión tomada por la RFAF y RFEF debido a los fenómenos meteorológicos adversos, el club verdiblanco ha anunciado que "Quedan aplazados todos los partidos de Cantera a excepción del Juvenil División de Honor -que recibe al UD Almería el domingo a las 13:00 horas- y el Betis Deportivo -también en casa ante la UD Ibiza, el domingo a las 12:00 h-".

Aunque el Betis Deportivo sí jugará su encuentro de esta semana, se han suspendido hasta tres encuentros correspondientes a la jornada 23 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF masculina: no se jugarán el Antequera CF - Algeciras CF, el Juventud de Torremolinos - CD Teruel, ni tampoco el FC Cartagena - Sevilla Atlético. El filial marcha antepenúltimo en la clasificación con 18 puntos (los mismos que los dos últimos) y el Ibiza está undécimo con 29. Además, en el Grupo 4 de la Segunda RFEF también ha afectado al Águilas CF - RC Recreativo de Huelva.

Asimismo, en el Grupo 4 de la División de Honor Juvenil se aplaza casi toda la jornada: UD Melilla - Granada CF, UD La Mosca - Málaga CF, La Cañada UCD Atlético - UD Maracena, CD Vázquez Cultural - Calavera CF, Córdoba CF - Sporting Atlético y Cádiz CF - Arenas de Armilla; así como también el CD Badajoz - Burgos CF correspondiente al Grupo 5. El Real Betis marcha colíder, empatado a 45 puntos con el conjunto nazarí, que no jugará este fin de semana.