Baskonia - Barça, en directo el partido hoy de la Euroliga 2025-2026 de baloncesto en vivo

Los vitorianos quieren hacer bueno el factor Buesa Arena, donde se han impuesto en 14 de sus últimos 16 compromisos

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy viernes 6 de febrero (20:30 horas) el duelo correspondiente a la 27ª jornada de la Euroliga entre Baskonia y Barça . Ambos llegan tras derrota y los de Xavi Pascual en una pequeña crisis, ya que entre la competición doméstica y Europa son ya cuatro partidos seguidos perdiendo . ¡Vamos al lío!

Pese a que la temporada no comenzó nada bien y después los vitorianos han tenido un desempeño bastante irregular, lo que sí está marcando el paso al frente en los partidos es el hecho de jugar en casa; tanto es así que se han impuesto en 14 de sus últimos 16 compromisos en el Buesa Arena.

Tadas Sedekerskis es la única ausencia segura en el plantel vasco, que esperará hasta última a Markquis Nowell, ausente en los últimos duelos por unas molestias en las rodillas. Los barcelonistas, por su parte, no podrán contar con Juan Núñez, lesionado de larga duración ni con Will Clyburn, a quien le queda poco para volver.

Tras cuatro derrotas consecutivas los chicos de Xavi Pascual se están activando sobre el parqué del Buesa Arena para intentar romper tan mala racha y recuperar su lugar entre los puestos de acceso directo al playoffs de la Euroliga .

¡Cinco minutos para el comienzo del partido! El duelo español de Euroliga entre Baskonia y Barça está a punto de comenzar.

Dos faltas consecutivas en ataque del Barça y revisión por si hay antideportiva de Laprovittola. Los de Xavi Pascual la han liado en un momento.

(8-4) Laprovittola desde la personal . Van tres minutos sin canastas en juego por parte del Barça.

Es cierto que los vascos necesitan recuperar sensaciones tras el mazazo recibido en Milán en una mala segunda parte que les privó de conseguir su segundo triunfo como visitante, pero no lo es menos que por bando blaugrana las aguas no están más calmas, y es que se plantan en el Buesa Arena con cuatro derrotas consecutivas. Exacto, se trata del peor momento desde que Xavi Pascual llegó al banquillo.

De cara al choque, los de Paolo Galbiati confían plenamente en que arropados por su público pueden vencer. No sorprende, ya que suman 14 triunfos en los últimos 16 partidos disputados junto a su afición. De cara a esta noche esperan recuperar su nivel ante un Barça que ha generado dudas incluso en las últimas victorias.

Las bajas para el Baskonia - Barça

Tadas Sedekerskis será la única baja segura en el plantel vasco, que esperará hasta última a Markquis Nowell, ausente en los últimos duelos por unas molestias en las rodillas. Los barcelonistas, por su parte, no podrán contar con Juan Núñez, lesionado de larga duración.

Hablan los entrenadores, Paolo Galbiati y Xavi Pascual

Paolo Galbiati: "Necesitamos entrenar más físico, porque nuestro nivel de energía fue muy bajo. El Barça no ha bajado prestaciones. Llevan cuatro derrotas, pero perdieron solo por un punto en Murcia, que es un equipo increíble y luego tenían partidos muy duros con Olympiacos o Fenerbahce".

Xavi Pascual: "Hay que recuperar la victoria. Son cuatro derrotas en nueve días. No recuerdo muchas veces que haya perdido cuatro partidos seguidos. Quedan cuarto partidos para la Copa y es importante coger la línea ganadora cuanto antes. Hemos perdido la buena línea, aunque el esfuerzo está. A veces mentalmente quizás no estamos tan bien como antes, pero tenemos que recuperar esto".