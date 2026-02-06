Baskonia - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los de Xavi Pascual quieren romper en el Buesa Arena una racha de cuatro derrotas consecutivas que amenaza su plaza de playoffs en la máxima competición continental

Hoy toca duelo español en la jornada 27 de la Euroliga. Un Baskonia que ha ido levantando cabeza lenta, pero decididamente, recibe este viernes 6 de febrero (20:30 horas) a un Barça sumido en una pequeña crisis y que necesita alzar el vuelo cuanto antes.

Es cierto que los vascos necesitan recuperar sensaciones tras el mazazo recibido en Milán en una mala segunda parte que les privó de conseguir su segundo triunfo como visitante, pero no lo es menos que por bando blaugrana las aguas no están más calmas, y es que se plantan en el Buesa Arena con cuatro derrotas consecutivas. Exacto, se trata del peor momento desde que Xavi Pascual llegó al banquillo.

De cara al choque, los de Paolo Galbiati confían plenamente en que arropados por su público pueden vencer. No sorprende, ya que suman 14 triunfos en los últimos 16 partidos disputados junto a su afición. De cara a esta noche esperan recuperar su nivel ante un Barça que ha generado dudas incluso en las últimas victorias.

Las bajas para el Baskonia - Barça

Tadas Sedekerskis será la única baja segura en el plantel vasco, que esperará hasta última a Markquis Nowell, ausente en los últimos duelos por unas molestias en las rodillas. Los barcelonistas, por su parte, no podrán contar con Juan Núñez, lesionado de larga duración.

En cuanto a la clasificación, las últimas derrota han dejado al Barça en la octava plaza, en un bloque importante de equipos que llegan hasta la cuarta posición, mientras que el Baskonia continúa navegando en la zona baja muy lejos de los puestos de play-in, que se encuentran a seis victorias.

A qué hora es el Baskonia - Barça de la jornada 27 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Barça, perteneciente a la jornada 27 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes de febrero a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Barça de la jornada 27 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.