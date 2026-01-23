Demasiado toro para un Baskonia sin alternativa

Los chicos de Paolo Galbiati pelearon en la primera mitad, pero en la segundo fueron incapaces de seguir el ritmo del actual campeón de Europa

Elogiable el trabajo de Baskonia, pero insuficiente ante uno de los mejores equipos del Viejo Continente, un Fenerbahçe que fue incapaz de hincar el diente a los vitorianos en la primera mitad, pero que sacó su mejor versión tras el paso por vestuarios para acabar llevándose la victoria en esta 24ª jornada de la Euroliga por 84-71.

Tras unos primeros 20 minutos muy igualados, fue el juego exterior del plantel otomano el que rompió la defensa azulgrana, que tuvo buenos chispazos durante la primera mitad de un envite en el que no apareció Tim Luwawu-Cabarrot y tan solo Eugene Omoruyi puso la energía que necesitaba el partido.

Por parte turca fueron Talen Horton-Tucker y Nando De Colo quienes se combinaron para romper el partido. El norteamericano concluyó con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que el francés controló el choque cuando estuvo en cancha. Podemos decir que los otomanos avisaron desde el inicio a los azulgranas, pero no fue hasta el tercer cuarto cuando dejaron el choque visto para sentencia.

Tras llegar a vestuarios con un 42-38 en el electrónico, y pese a que fue Kurucs quien abrió la segunda mitad con un triple, los errores empezaron a acumularse para los chicos de Paolo Galbiati mientras Fenerbahçe daba su mejor versión.

Un tercer cuarto definitivo

Fue ahí cuando Nando De Colo y Horton-Tucker despertaron para liderar un parcial de 13-0 en el peor momento de la escuadra vasca, que sufría para anotar y frenar la inspiración local. Los de Vitoria se quedaron en cuatro puntos en seis minutos de puro sufrimiento que marcaron por completo el choque, ya que lejos de reaccionar se llevaron palo tras palo hasta cerrar el tercer cuarto con un demoledor 69-50 en el electrónico.

Los de Galbiati solo reaccionaron en la recta final para corregir la deriva cuando el marcador estaba roto. Fue un final con honor para dejar el marcador definitivo en 84-71.

Ficha Técnica:

84 - Fenerbahce Beko (21+21+27+15): Horton-Tucker (21), Hall (10), Biberovic (12), Melli (5) y Birch (2) -cinco inicial-, Jantunen (2), Wade Baldwin (11), Bacot Jr. (-), Bitim (5), Birsen (2), De Colo (11) y Mahmutoglu (3).

71 - Kosner Baskonia (20+18+12+21): Villar (2), Forrest (5), Radzevicius (-), Kurucs (10) y Diop (6) -cinco inicial-, Villar (-), Simmons (13), Spagnolo (2), Luwawu-Cabarrot (9), Omoruyi (14), Frisch (3), Joksimovic (-) y Diakité (7).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Gytis Vilius (Lituania), Robert Vyklicky (República Checa). Eliminaron por faltas personales a Birsen y Jantunen. Señalaron falta técnica a Galbiati (min.24).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de la Euroliga disputado en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul.