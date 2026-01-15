El sueño de Baskonia coge forma con su primer 'robo' europeo en más de un año

¡Ya era hora! Baskonia ha roto por fin su nefasta racha a domicilio 'robando' por fin un partido en la Euroliga, en esta caso en cancha del Anadolu Efes, donde se ha impuesto por 75-89 para, de paso, alimentar el sueño de pelear al menos por ser equipo de play-in hasta el último momento. Van camino de lograrlo, ya que están a tres partidos de distancia cuando aún restan 16 en disputa.

Pese al alegrón de los vascos, el cual fue palpable en la gran celebración que realizaron sobre el parqué turco, lo cierto es que fue un partido de mínimos, uno en el que se notó que los chicos de Pablo Laso acumulaban cinco derrotas consecutivas en Europa (ya son seis) y que Baskonia igualmente no las tenía todas consigo dada la nefasta racha que llevaban en la mochila cuando se trataba de competir en la carretera.

Ante tal contexto, el primero en golpear fue Efes, pero sin que se tratase de un ataque duro o capaz de tumbar a un Baskonia que se mantuvo en todo momento en el partido gracias sobre todo al esfuerzo y clase de un Trent Forrest que fue el máximo anotador de los suyos con 17 puntos, el máximo reboteador con 6 capturas bajo los aros y el máximo asistente con 7 pases de canasta.

Tal exhibición hizo que se llegase al último cuarto, el decisivo, con solo un punto de renta a favor de los turcos, el cual saltó rápidamente por los aires gracias a un parcial de 14-3 para los baskonistas. Quedaban solo cuatro minutos y acariciaban la victoria, pero esta se complicó con dos triples consecutivos de Efes, que dejaban la diferencia en cuatro. Fue ahí cuando apareció un desaparecido Luwawu-Cabarrot que empezó a enchufar tiros para enfriar los ánimos locales y lleva calma a los suyos, que por fin, y tras 13 meses de espera, catan victoria en la Euroliga más allá del Buesa Arena.

- Ficha técnica:

75 - Anadolu Efes (20+22+17+16): Lee (2), Weiler-Babb (4), Loyd (12), Osmani (6) y Dessert (6) -cinco inicial-, Hazer (3), Smits (10), Beaubois (9), Cordinier (11), Jones (8), Swider (-) y Dozier (4).

89 - Kosner Baskonia (23+17+18+31): Simmons (14), Forrest (17), Radzevicius (3), Kurucs (18) y Diop (6) -cinco inicial-, Nowell (5), Spagnolo (2), Diakité (3), Frisch (2), Luwawu-Cabarrot (15) y Omoruyi (4).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Milivoje Jovcic (Serbia), Sergio Silva (Portugal). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Hazer (min.15) y Loyd (min.39) y técnica a Cordinier (min.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga, disputado en el Turkcell Basketball Center de Estambul.