El Baskonia no se rinde y se lleva un alegrón con Markus Howard

Los de Galbiati reviven tras la derrota de Múnich, ganan al Asvel (78-73) y conocen que la lesión de su estrella no es tan grave como se temían

El Baskonia se repuso a un mal tercer cuarto y a la ausencia de Markus Howard para regresar a la senda de las victorias con su vuelta al Buesa Arena. Era un partido que tenían apuntado como clave para mirar más arriba de las últimas posiciones y que se atragantó gracias al buen hacer de un Asvel que vendió cara su derrota y sólo acabó cediéndola en el tramo final.

Con Luwawu-Cabarrot de regreso tras perder el duelo ante el Bayern por enfermedad, Paolo Galbiati recuperó muchos puntos. El francés acaparó la ofensiva vasca y acabó con 21 puntos. De hecho, sólo Simmons y Forrest, que acabaron con 10 y 11 puntos, pudieron añadir dobles dígitos en el conjunto baskonista. Mientras que el Asvel, a falta de un referente tras la marcha de De Colo, repartió protagonismo y hasta seis jugadores sumaron nueve o más puntos.

“En el momento más difícil no nos hemos derrumbado”. Esa fue la clave para un Galbiati que llegó a temer por la derrota. "En ataque hemos estado lentos. Asvel ha reducido el tiro exterior con su defensa de cambios. No estuvimos muy brillantes físicamente. No teníamos ventaja en el uno contra para crear tiros abiertos... pero es una victoria importante por la situación en la que estamos y la conseguimos demostrando un gran carácter”, festejó el italiano.

El Baskonia pagó el esfuerzo del miércoles y la desilusión que se trajo de Múnich. Ni Spagnolo ni Omoruyi estuvieron tan desequilibrantes como dos días antes, ni tampoco Kurucs tan resolutivo... pero los exteriores sí acertaron y, con ello, el Baskonia sobrevivió.

El Baskonia pudo resolver en la primera parte

El Baskonia comenzó a velocidad de crucero y marcó ventajas importantes desde el principio en unos primeros cuartos que dominaron a placer y que sólo los errores en el tiro de tres evitaron que el partido quedara sentenciado. No obstante, con 44-35 al descanso y con la importante lesión de Glynn Watson para el Asvel todo hacía indicar que la solución llegaría tras el paso por vestuarios.

Nada más lejos de la realidad. Cuando parecía más difícil, el equipo francés despertó y equilibró el partido. Un parcial de 4-16, con los mejores minutos del exbaskonista Heurtel, cambió el panorama. Trent Forrest y Tim Luwawu-Cabarrot frenaron la avalancha, pero el Asvel ya no se despegó y entró en los minutos finales igualado. Ahí, entre Markquis Nowell y el mejor Omoruyi se encargaron de darle la puntilla a sus rivales y mirar al futuro con más tranquilidad y optimismo.

Sobre todo porque la temida lesión de Markus Howard se ha quedado en un problema muscular y podría regresar, si no hay recaída, la próxima semana.

Ficha técnica del Baskonia 78-73 Asvel Villeurbanne

Kosner Baskonia (24+20+14+20): Simmons (10), Joksimovic (2), Radzevicius (4), Kurucs (2) y Diop (3) -cinco inicial-, Diakité (9), Nowell (4), Luwawu-Cabarrot (21), Forrest (11), Spagnolo (2), Frisch (3) y Omoruyi (7).

Asvel (19+16+24+14): Heurtel (9), Harrison (11), Seljaas (2), Lighty y Vautier (14) -cinco inicial-, Edwin Jackson (4), Watson (11), Eboua (12), Ndiaye (10) y Traore.

Árbitros: Olegs Latisevs (Letonia), Milan Nedovic (Eslovenia), Dragan Porobic (Bosnia y Herzegovina). Sin eliminados.