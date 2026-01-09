El despido de Pablo Laso lo condiciona todo

Las cuentas del Baskonia desvelan lo que deben abonar a Laso, que ahora está puesto en duda en el Efes tras cuatro derrotas consecutivas en Euroliga

Pablo Laso no está viviendo un buen momento en Estambul. Tras un inicio esperanzador, en el que dio un nuevo aire al Anadolu Efes y pareció cambiar la dinámica, el equipo turco ha caído en los cuatro últimos partidos y las dudas vuelven otra vez a rondar a un club hecho para aspirar a ganar la Euroliga.

Han dolido especialmente las derrotas en casa ante el Estrella Roja y, este miércoles, frente al París Basketball, aunque ya estaban avisados después de perder con el colista, un Asvel Villeurbanne que les derrotó justo antes de Nochebuena. Ese mal momento también se ha trasladado a la Liga turca, donde ha caído en estas últimas semanas ante el Turk Telecom y ha bajado hasta la sexta plaza de la clasificación.

No obstante, aún parece pronto para que se mire al banquillo y el club está tratando de solucionarlo vía refuerzos, que tendrán luego que tener un periodo de adaptación al Efes y al propio Pablo Laso.

Independientemente de eso, el técnico español ha sido noticia en las últimas horas por otro motivo, que tiene que ver con su despido anterior en el Baskonia. El equipo vitoriano ha hecho balance del pasado año y ha publicado estos días los números de 2025, en los que, entre otros dato, confirmaba que ingresó 17,9 millones de euros. Y que finalizó el ejercicio con unas pérdidas de 336.575 euros.

La plantilla actual tiene más valor que la de Laso

Así mismo, también confirmaba que el valor de la plantilla actual es superior en un millón y medio de euros que la que tenía Pablo Laso y que está valorada en 13 millones de euros.

Sin embargo, en todos esos números no incluyó el coste del despido del técnico vitoriano, que según desvela el diario Crónica Vasca, será de 500.000 euros tras reconocer el club vasco la improcedencia de su despido. Hay que recordar que Laso tenía dos años de contrato más con el Baskonia cuando fue despedido.

El Baskonia gana a Vildoza en los tribunales

Aunque también tiene a favor, según este mismo medio, el millón de euros que el club ha recibido de su exjugador Luca Vildoza, quien en su día se desvinculó de forma unilateral y ahora la justicia le ha obligado a abonar esa cantidad al club azulgrana.

Con esos números, el apoyo de los sponsors a los que se ha unido recientemente Kosner y las dudas sobre qué pasará con la Euroliga, a la que va a seguir ligado si llega la NBA Europa, el Baskonia afronta un futuro con muchos condicionantes y en el que los resultados deportivos tampoco están acompañando demasiado.