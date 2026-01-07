El Baskonia no aprende a ganar

Otro partido que dominaba claramente, de 12 en el último cuarto, y que el Baskonia pierde víctima de sus errores y de un increíble Obst (37 puntos)

La maldición que no parece tener fin. Entre Andreas Obst y Justinian Jessup dejaron KO a un Baskonia que jugó un partido muy serio hasta el último tramo y que llegó a ir mandando por 12 puntos en el cuarto periodo, pero al que, una vez más, le pasó factura la 'maldición' que sufre fuera de casa y acabó claudicando.

Los de Galbiati jugaron un gran partido en defensa, se rehicieron cada vez que el Bayern les recortaba y llevaron el partido a donde querían, pero, como ya les ocurriera en Barcelona hace unas semanas, murieron en la orilla. Obst, autor de 37 puntos, los destrozó desde el perímetro en el tramo final y esta vez no tuvieron capacidad de reacción.

Los vitorianos iban sin Howard ni Luwawu-Cabarrot, pero no notaron esa ausencia gracias a una gran labor de conjunto, en la que destacaron Spagnolo y Omoruyi, pero en la que sobresalieron todos. Diop, Radzevicius, Diakité... todos defendieron muy bien y cerraron el aro a las potentes torres del Bayern, aunque nunca pudieron hacer lo propio con Obst, que las metió desde donde quiso.

El partido comenzó con los dos equipos muy irregulares, costándoles anotar y en el que Obts ya empezó a hacer daño desde la distancia. En cuanto sus compañeros le encontraron, los de Pesic se fueron. Llegaron a mandar de 8 (24-16) antes de que finalizara el primer cuarto, pero el Baskonia, a base de trabajo y de ser agresivo en el rebote se metió en el partido y tomó el mando a partir del segundo periodo.

Frisch, Forest, Kurucs, Diop... todos aportaban en ataque hasta que apareció Omoruyi para comandar la ofensiva y llevar, por primera vez, a su equipo por encima de los diez de ventaja (35-46, min. 20). Obst lo reduciría con un triple en el último segundo, pero los ocho de ventaja al descanso eran una buena señal para los de Galbiati.

Omoruyi lidera la reacción del Baskonia

Sobre todo porque Nowell, con un triple, volvía a poner los once arriba (40-51) para los vitorianos. Sin embargo, ahí llegó el primer apagón visitante. En apenas dos minutos, con Obst desatado, se pasó del empate al 51. Galbiati paró el partido y el Baskonia reaccionó de la mano de Spagnolo y Omoruyi hasta ir labrando de nuevo su ventaja para marcharse nueve arriba al último cuarto (60-69).

El inicio de éste no hacía presagiar lo que llegaría luego. Un triple de Nowell puso la máxima para los visitantes (60-72). Sin embargo, una jugada de cinco puntos, con canasta de Dimitrijevic, error en el tiro libre adicional y triple, tras rebote, de Obst relanzó a un Bayern que ya puso la directa.

Obst tenía libertad para tirar y Jessup se unió a la fiesta ante un Baskonia en el que sólo aparecía Spagnolo, pero que estaba KO mentalmente. A cinco del final el Bayern se puso por delante y ya nunca perdió su ventaja. El aro local parecía cerrado para los vitorianos y hasta Omoruyi fallaba tiros libres. Resignado el Baskonia, no se rindió, aunque no le quedó otra que asumir la derrota.

Ficha técnica del Bayern 96-89 Baskonia

Bayern Múnich (24+14+22+36): Jovic (2), Obst (37), Lucic (3), Mike (10) y McCormack (6) -cinco inicial- Da Silva, Mike (13), Gabriel (6), Jessup (17), Dimitrijevic (8) y Giffey (2).

Kosner Baskonia (19+27+23+20): Simmons (8), Forrest (10), Radzevicius (2), Kurucs (13) y Diop (4) -cinco inicial-, Diakité (7), Nowell (9), Spagnolo (20), Omoruyi (13), Frisch (3) y Joksimovic.

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Joseph Bissang (Francia), Tomasz Trawicki (Polonia). Sin eliminados.