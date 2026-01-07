Bayern - Baskonia en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Bayern Múnich - Baskonia correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Comenzamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Bayern Múnich y el Baskonia correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga 2025-2026, que se va a jugar en el SAP Garden de Múnich.

Los dos equipos llegan a este inicio de 2026 en las mismas condiciones, con 6 victorias y 13 derrotas y lejos del 'play-in', por lo que el resultado del duelo será clave de cara a su futuro en esta edición de la Euroliga.

Hay que recordar que el Baskonia llega con la importante baja de su máximo anotador, un Luwawu-Cabarrot que se ha quedo en Vitoria por enfermedad

El Baskonia ya sumó una de las seis victorias que atesora en la Euroliga ante su rival de este miércoles; los de Paolo Galbiati derrotaron al Bayern por 95-73 en el Buesa Arena

Los duelos entre ambos equipos en territorio alemán están parejos, ya que el Bayern ha ganado tres veces y el Baskonia dos, aunque en los úlimos años las victorias han caído del lado germano; estos son las estadísticas que presentan ambos antes del encuentro

Ya se están presentado los dos equipos en el SAT Garden de Múnich, esto está a punto de empezar...

El quinteto inicial con el que sale Galbiati en el Baskonia está formado por: Simmons, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop

El Baskonia visita al Bayern Múnich en el arranque de año y de la segunda vuelta de la Euroliga con la intención de romper una racha sin ganar a domicilio en la máxima competición continental que le llega desde hace más de un año, ya que no lo logran desde diciembre de 2024.

En todo 2025 lo consiguieron, pero últimamente lo han rozado con buenas actuaciones ante Real Madrid o Barcelona, pues en el Palau llegaron a forzar tres prórrogas y dejar escapar en la segunda de ellas siete puntos de ventaja y posesión en el último minuto y medio.

El equipo que adiestra Poalo Galbiati tiene ante el Bayern su gran oportunidad. El equipo alemán acaba de cambiar de técnico, con la llegada de Svetislav Pesic, y de dejar salir a su gran estrella: Spencer Dinwiddie. A éste lo ha sustituido por el ex de Valencia Basket o Joventut Nenad Dimitrijevic.

Sin Elias Harris y Rokas Jokubaitis y con Isaiah Mike y el exbaskonista Kamar Baldwin como dudas, el Bayern tiene a David McCormack, Vladimir Lucic y Andreas Obst como principales amenazas. Aunque enfrente llega un Baskonia que ha crecido mucho en los últimos partidos, con la recuperación de Howard y Forrest y que es capaz de plantar cara a cualquier conjunto que se le ponga por delante. Aunque no podrá contar con su máximo anotador: Luwawu-Cabarrot. El francés es baja por enfermedad para este partido.

Pese a ello, su técnico, Paolo Galbiati, manda un aviso para dar el siguiente paso adelante. “Estamos en un momento en el que defensivamente no estamos muy eficaces y necesitamos crecer en esto. Ofensivamente estamos muy bien. Tenemos muy buenos tiradores. Es un grupo que trabaja muy bien individualmente, pero necesitamos creer y crecer defensivamente”, afirma el italiano, que se felicita por el buen momento de Luwawu-Cabarrot y por poder contar con Simmons hasta final de temporada.

Ante el equipo menos anotador de la Euroliga, el Bayern, el papel de los tiradores baskonistas podría decantar el encuentro y empezar 2026 con una alegría a domicilio que se espera desde hace mucho tiempo.