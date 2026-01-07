Bayern Múnich - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Baskonia quiere romper en el inicio de 2026 una racha negativa fuera de casa en Euroliga que tiene desde 2024 ante un Bayern en plena reestructuración

El Baskonia, tras confirmar en la ACB que éste será un año diferente a los anteriores, afronta ahora su reto pendiente desde 2024: ganar fuera del Buesa Arena. El equipo baskonista no logró eso en Euroliga en todo el año que ahora ha terminado, ya que no gana desde diciembre de 2024, por lo que espera que en este arranque de nuevo año cambie la dinámica.

Opciones tiene para ello ante uno de los peores equipos de la competición -el peor en ataque-, un Bayern Múnich que viene de cambiar al entrenador y poner al exblaugrana Pesic en el banquillo y de perder a su gran estrella: Spencer Dinwiddie. Sin los lesionados Elias Harris y Rokas Jokubaitis, y con Nenad Dimitrijevic recién llegado, el conjunto muniqués está en plena reestructuración.

Paolo Galbiati, técnico baskonista, podrá contar con Trent Forrest y Markquis Nowell, aparte de tener a Markus Howard y a Luwawu-Cabarrot en su mejor momento de la temporada, lo que le da esperanza de romper esa mala racha fue de Vitoria.

Ambos equipos están ahora mismo lejos del 'play-in' en la Euroliga. Con seis victorias y 13 derrotas, el objetivo pasa por empezar a ganar en esta primera jornada de la segunda vuelta para, al menos mantener sus opciones ante la mala racha que atraviesan equipos que empezaron muy fuerte como Estrella Roja y Zalgiris Kaunas y que ahora cierran esas diez primeras posiciones.

A qué hora es el Bayern Múnich - Baskonia de la jornada 20 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Bayern Múnich y el Baskonia, perteneciente a la jornada 209 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 7 de enero a partir de las 20:30 horas en el SAP Garden de Múnich.

Dónde ver en TV y online el Bayern Múnich - Baskonia de la jornada 20 de Euroliga

Este partido entre el Bayern Múnich - Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.