Así queda la clasificación de la Liga ACB tras el brillante Clásico del Barça en la jornada 14

El Real Madrid mantiene la primera plaza de la clasificación pese a perder su imbatibilidad en casa ante su eterno rival

Vibrante jornada 14 la que hemos vivido en la Liga ACB. Para empezar hemos tenido el clásico entre Real Madrid y Barça, el cual ha servido a los catalanes para vencer por primera vez tras nueve derrotas consecutivas. Pero han pasado más cosas como la sorprendente derrota de Unicaja Málaga en cancha de Río Breogán, o el adiós de Ramón Díaz al banquillo del Covirán Granada tras ganar un solo partido.

Abrimos fuego con el Clásico, un partido que se esperaba con ganas al ser el primero tras el regreso de Xavi Pascual al Barcelona y que sin duda no decepcionó. Lejos de ser un choque táctico y defensivo, dominaron los ataques hasta un 100-105 final que permite al técnico de Gavà contar todos sus partidos en la competición doméstica por victorias.

Si los balugranas vencieron por primera vez ante el Madrid desde abril de 2024 fue en gran parte gracias a un Nico Laprovittola que consiguió asta 14 puntos en el último cuarto, rompiendo el partido cuando este se dirigía a un final muy igualado.

Sorpresa en Lugo y dimisión en Granada

Unicaja Málaga no termina de levantar cabeza en la Liga ACB y en esta ocasión no pudo con un Río Breogán que le dominó y ganó con autoridad (98-82). Sin embargo, para varapalo el que se llevó un Covirán Granada que quería agarrarse a la esperanza de la salvación y que terminó desgarrado ante San Pablo Burgos por 90-107. Tal resultado ha provocado la dimisión del entrenador de los nazaríes, Ramón Díaz.

Resultados de la jornada 14 de la Liga ACB

Joventut Badalona 78-67 La Laguna Tenerife

Covirán Granada 90-107 San Pablo Burgos

Dreamland Gran Canaria 77-72 UCAM Murcia

Río Breogán 98-82 Unicaja Málaga

Real Madrid 100-105 Barça

Hiopos Lleida 77-87 Casademont Zaragoza

Baskonia 99-92 MoraBanc Andorra

Basquet Girona 89-93 Bilbao Basket

Valencia Basket 103-76 BAXI Manresa

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 14

1. Real Madrid 12 - 2 (+126)

2. Valencia Basket 11 - 2 (+189)

3. UCAM Murcia 10 - 4 (+115)

4. Barcelona 10 - 4 (+100)

5. La Laguna Tenerife 9 - 5 (+71)

6. Joventut 8 - 5 (+64)

7. Kosner Baskonia 8 - 5 (+12)

8. Unicaja 8 - 6 (+53)

9. Dreamland Gran Canaria 6 - 7 (-14)

10. Río Breogan Lugo 6 - 8 (-45)

11. Surne Bilbao Basket 6 - 8 (-13)

12. Basquet Girona 6 - 8 (-67)

13. Casademont Zaragoza 5 - 8 (-18)

14. Baxi Manresa 5 - 9 (-59)

15. Hiopos Lleida 5 - 9 (-88)

16. Morabanc Andorra 4 - 9 (-113)

17. San Pablo Burgos 3 - 11 (-115)

18. Covirán Granada 1 - 13 (-97)