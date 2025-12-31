Ibon Navarro no se corta con el caso Xavi Castañeda y lanza un dardo al Hiopos Lleida

El entrenador de Unicaja no tiene claro por qué los catalanes han rechazado al guard y deja claro que no le ha gustado un pelo cómo se han portado

La temporada de Xavi Castañeda está siendo como poco extraña. En verano llegó al Unicaja Málaga como un refuerzo de primer nivel para el perímetro; sin embargo, poco tardó en caerse de los planes de un Ibon Navarro que entendió que debía salir si quería jugar. Ante tal panorama, los agentes del jugador se pusieron manos a la obra para encontrarle acomodo, algo que parecía llegar permaneciendo en la Liga ACB, exactamente en el Hiopos Lleida. ¿Qué pasó? Que lo rechazaron a última hora al recalcar que no había pasado el pertinente reconocimiento médico.

El 'no' de los catalanes fue una sorpresa. Cuando se esperaba únicamente el visto bueno para dar oficialidad al acuerdo, en Lleida se echaron para atrás sin que ha día de hoy haya un informe médico que justifique tal determinación. En Unicaja no estaban (ni están) nada contentos con el asunto, tal y como reseña el entrenador del equipo, Ibon Navarro, una vez se da por hecho que el guard disputará lo que resta de temporada con el MoraBanc Andorra –aún no es oficial–

"Le deseo a Xavi lo mejor. Le va a ir muy bien donde está ahora mismo. Es un lugar muy especial en el que lo va a hacer fantásticamente, incluso mejor de lo que lo hubiese hecho en Lleida", señala el mister con tono de reproche por lo acaecido anteriormente.

Más allá de entender que un jugador convenza o no a determinado equipo, en Unicaja sorprende que nadie desde Lleida les haya pasado un documento médico en el que se explique esa tendinitis que dicen sufre Castañeda, dolencia que no le consta a los de la Costa del Sol y que por supuesto tampoco han detectado en Andorra, ya que le han hecho pruebas sin emitir un veredicto desfavorable.

Aunque el futuro del jugador ya está en cerrado, el club aún debe estudiar si dar algún oro paso con el caso Xavi Castañeda o si por el contrario dan carpetazo definitivo al asunto.

Joan Plaza prefiere esperar a la oficialidad

Si bien como decimos todo está acordado entre las partes a falta de que se haga oficial, Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, opta por ser prudente. "No puedo confirmar nada. Todo es un baile. Aquí intervienen club de origen, el agente, su familia y muchas cosas más. Hoy es miércoles y no toca hablar de nadie. Hablad con los jefes y os dirán. Tengo 11 jugadores y con ellos tiraré", sentencia.