Unicaja resuelve el caso Xavi Castañeda mandándole al Hiopos Lleida

Sin sitio en el conjunto costasoleño, el jugador de estadounidense de 25 años disputará lo que resta de temporada en calidad de cedido en la escuadra catalana

Ya es oficial. Tal y como se venía rumoreando en las últimas horas, el futuro de Xavi Castañeda ha quedado ligado al Hiopos Lleida, equipo de la Liga ACB al que llega en calidad de cedido desde el Unicaja Málaga.

Pese a llegar en verano como un refuerzo en el que se tenían puestas muchas esperanzas, finalmente su rendimiento no ha convencido al equipo de la Costa del Sol. Por ello, han estado trabajando desde hace tiempo para encontrar una salida al base estadounidense de 25 años, quien finalmente disputará lo que resta de temporada 2025-26 con la entidad catalana.

En lo que concierto a su corto paso por Unicaja, Castañeda ha disputado un total de 14 partidos repartidos en hasta cuatro competiciones (Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mejor partido fue en el pabellón Martín Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.

¿Es la despedida definitiva entre Castañeda y Unicaja? Posiblemente. Cuando firmó en verano con la escuadra española lo hizo por un año más otro opcional, el cual sería activado en caso de que la relación entre las partes fructificase. Está claro que no lo ha hecho, por lo que podría haber jugado ya sus últimos minutos defendiendo los colores de los malagueños.

Hiopos Lleida, lanzado a por la permanencia

El cambio de contexto es drástico para el guard. Ahora pasa de jugar en un equipo con aspiraciones de sumar títulos a formar parte de otro que lucha por continuar un año más en la élite del baloncesto nacional. Lo tienen encarrilado, ya que con un balance de 4-7 están hasta tres partidos por delante de los dos equipos que se encuentran en puestos de descenso: Covirán Granada y San Pablo Burgos.

Respecto a lo vivido en la última jornada, los catalanes plantaron cara a todo un Real Madrid para acabar cayendo por 81-88. Buenas sensaciones, pero los resultados no llegan; tanto es así que van ya cinco derrotas consecutivas que les han alejado de manera definitiva de la pelea por entrar en la Copa del Rey.