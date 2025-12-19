Xavi Castañeda, el gran desliz de Unicaja, a punto de tener solución definitiva

El jugador con pasaporte bosnio no se ha ejercitado con sus compañeros, puesto que la entidad costasoleña está ultimando su salida y no quiere sorpresas

Hora de admitir errores y dar marcha atrás. Algo así ha debido pensar Unicaja Málaga con Xavi Castañeda, uno de sus fichajes del pasado verano y que a día de hoy tiene pie y medio fuera del equipo.

Tal cual suena. Los costasoleños firmaron al escolta pensando que era el sustituto ideal de Tyson Carter; sin embargo, se ha quedado muy lejos de cumplir con las expectativas del equipo, el cual ha optado por buscarle una salida inmediata, si bien aún no se sabe si será a través de una cesión o traspasado.

Lo que es seguro es que el desenlace puede ser cuestión de horas. El shooting-guard de pasaporte bosnio no ha estado presente en el último entrenamiento de la escuadra malagueña, remarcando que su situación tendrá una resolución definitiva en breve, ya que en un primer momento estaba previsto que se ejercitarse junto a sus compañeros.

A la espera de la recta final en la relación entre el escolta y Unicaja, estos han opado por la precaución. Así, mientras el jugador se ha despedido de sus compañeros en la misma pista de Los Guindos, entendiéndose que hay negociaciones abiertas que deben fructificar en cuestión de horas, el club entiende que el camino a seguir es el de evitar cualquier lesión que dé al traste con la operación.

Una negociación realmente avanzada

En realidad lo único que queda por conocerse es si se irá cedido o traspasado. Se trata de un final esperado, ya que en momento alguno han estado las partes en sintonía. El jugador, procedente de la liga francesa, debía alcanzar unas cotas que el club no ha visto cumplidas, por lo que está convencido de que lo mejor para las partes es reiniciar la temporada 2025-26 por separado.

Si bien la decisión está tomada, es obvio que puede haber problemas de última hora. En todo caso, la lógica dice que debe haber anuncia en breve, ya que la negociación llevada a cabo por Unicaja está realmente avanzada; tal y como subrayan desde La Opinión de Málaga.

Unicaja, bien colocado en la clasificación de la Liga ACB

Como suele ocurrir desde hace bastantes años, y más con Ibon Navarro al frente del vestuario, Unicaja Málaga está firmando una excelente campaña tanto en la Champions League de la FIBA como en la Liga ACB, competición esta última en la que ocupa la sexta posición con un balance de 7-3; es decir, a dos partidos del primer clasificado, un Real Madrid que tiene en su haber un 9-1.