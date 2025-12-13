Unicaja sobrevive al 'efecto Fisac'

El San Pablo Burgos pone contra las cuerdas al equipo malagueño que logra remontar y vencer en el tramo final; suspendido el Dreamland Gran Canaria-Baskonia

El colista de la ACB salió respondón y casi le cuesta un disgusto a Unicaja. El San Pablo Burgos, pese a las bajas y los tocados que traía, plantó cara al equipo malagueño y llegó a afrontar el último cuarto por delante en el marcador. Hasta ahí llegó su resistencia. Todo lo que no había encontrado en ataque en los tres primeros cuartos lo encontraron en el último los pupilos de Ibon Navarro, que endosaron un parcial de 31-20 a los castellanos y acabaron haciéndose con el encuentro por 99-91.

La llegada de Porfirio Fisac al banquillo burgalés pareció notarse y casi agua el debut en casa de los fichajes cajistas: Augustine Rubit y Chase Audige. Los burgaleses entraron en el partido con una nueva mentalidad, motivados por la llegada de Fisac y sorprendieron a su rival, que sólo al final del cuarto logró minimizar la fractura e irse sólo cuatro abajo (17-21).

Aunque Chris Duarte, en su mejor partido, apareció para darle la vuelta al encuentro de forma provisional, fue un espejismo, porque el San Pablo Burgos estaba enrachado y no estaba dispuesto a desaprovechar las dudas que había detectado en Unicaja. Los de Fisac apretaron de nuevo y, como en el primer cuarto, se fueron ocho arriba (35-43) ante de que Ibon Navarro llamara al orden y sus jugadores, otra vez, se acercaran antes de la bocina (41-43).

El tercer cuarto fue equilibrado, lleno de alternativas, en el que los burgaleses seguían por delante mientras que Unicaja se mantenía gracias a los puntos de Duarte. Todo cambió en los diez últimos minutos. Y, como tantas veces ha ocurrido, fue a partir de un momento de genio de su capitán, Alberto Díaz, que contagió a sus compañeros con su intensidad.

Unicaja se puso por delante y ya no miró atrás. Poco a poco se fue distanciando y Emir Sulejmanovic, con un triple a un minuto del final, puso la puntilla. Triunfo local con 23 puntos y 25 créditos de valoración del dominicano Crhis Duarte, que contrarrestaron los 25 puntos de Jhivvan Jackson y los 14 del extaronja Ethan Happ en el equipo burgalés.

Así anotaron en el Unicaja 99-91 San Pablo Burgos

Unicaja (17+24+27+31): Perry (16), Kalinoski (5), Barreiro (5), Tillie (3), Balcerowski (1) -quinteto inicial-, Díaz (7), Webb III (15), Sulejmanovic (11), Duarte (23), Djedovic (7), Audige y Rubit (6).

San Pablo Burgos (21+22+28+20): Gudmundsson (5), Jackson (25), Meindl (5), Happ (14), Fischer (11) -quinteto inicial-, Samuels (8), Almazán, Corbalán (8), Díez (13) y De Sousa (2).

El Dreamland Gran Canaria-Baskonia se suspende

El Unicaja-San Pablo abría la jornada 10 de la Liga ACB, que iba a vivir a continuación (20:00 horas) otro interesante duelo entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia con las posiciones de Copa del Rey en juego.

Sin embargo, éste era suspendido poco antes del inicio después de que el Cabildo de Gran Canaria obligase a cerrar todas sus instalaciones deportivas por la situación de alerta provocada por la borrasca Emilia.

Al no tener "fecha prevista de reapertura", según publica el Dreamland Gran Canaria en un comunicado, no les ha quedado otra opción que suspender el partido. Ahora será la ACB la que tendrá que poner una nueva fecha antes de que finalice la primera vuelta, con la complicación que ello tiene por la presencia de ambos equipos en competiciones europeas, en especial un Baskonia que cuenta con muchas dobles jornadas semanales en la Euroliga.