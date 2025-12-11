Ramón Díaz, entre la urgencia del Granada y el doloroso adiós de Hankins: "Su marcha nos hace daño a nivel de equipo"

La repentina marcha de Zach Hankins al Maccabi Tel Aviv ha dejado a los andaluces sin su pívot titular en plena batalla por abandonar los puestos de descenso en la Liga ACB

En el Covirán Granada no bajan las aguas calmas. Al hecho de haber ganado un solo partido en lo que llevamos de Liga ACB se suma el hecho de haber perdido hace horas a su pívot titular, un Zach Hankins que ha firmado con el Maccabi Tel Aviv de la Euroliga. Ante tal escenario, el entrenador del equipo, Ramón Díaz, señala por un lado que lo urgente es empezar a ganar partidos, pero no por ello esconde el dolor por perder a un jugador que era tan importante en su esquema.

Tratando ambos temas en rueda de prensa, lo primero que ha querido dejar claro es que el encuentro que tiene ahora contra el MoraBanc Andorra es esencial para las aspiraciones de permanencia del equipo, agradeciendo además que los capitanes hayan puesto todo de su parte para reconducir la situación.

"Es un partido importantísimo el que tenemos ahora en la pista del MoraBanc Andorra, ya que al equipo le urge ganar. Por supuesto, tengo que agradecer a los capitanes que hayan ayudado a reconducir el camino esta semana en una situación que no es la ideal", comenta respecto a las numerosas bajas que se han acumulado.

Para ser exactos, a las graves lesiones que sufrieron la pasada semana con el finlandés Elias Valtonen y el montenegrino Jovan Kljajic se han unido en los últimos días las salidas del pívot Iván Aurrecoechea y del también pívot estadounidense Zach Hankins, esta última no deseada. "Su marcha nos hace daño a nivel de equipo, a mí me hubiese gustado quedármelo. Hay un club que llega, paga, y los jugadores deciden y se van. Es una situación contra la que no podemos hacer nada", explica.

El Morabanc Andorra, frontera con la permanencia

El técnico del Covirán Granada, en descenso en la Liga Endesa a dos victorias de una permanencia que marca precisamente el MoraBanc Andorra, recalcó que el choque del sábado en el Principado es clave. Así, Díaz pidió a los suyos "que compitan el partido, que estén conectados en defensa y que traten de disminuir la capacidad ofensiva del rival, y que además saquen el carácter mostrado en varias ocasiones esta temporada". Además, invita a sus jugadores interiores a dar un paso al frente.

"Nuestros jugadores interiores tendrán que hacer un trabajo extra para defender a Pustovyi, que juega muy cerca el aro. En ataque tenemos que intentar tocar la pintura y, a partir de ahí, generar juego", subraya.

Hora de buscar refuerzos

El preparador granadino reconoció que buscan reforzarse en el mercado con un escolta y un pívot. "No es un momento fácil para fichar porque no hay mucho movimiento. Tendremos que acoplarnos a lo que haya en el mercado y a los condicionantes económicos del club. Dentro de las posibilidades que tenemos, hay que buscar un jugador que marque diferencias, tenga o no experiencia en la ACB", concluye.