Porfi Fisac y su plan para salvar al San Pablo Burgos: "Seamos fieles a la calidad y los recursos"

Lejos de vender un futuro grandilocuente, el nuevo entrenador de la entidad burgalesa asegura que ceñirse a lo que son puede ser la llave para la permanencia

El San Pablo Burgos se ha puesto en manos de Porfi Fisac. Tras acumular un 1-8 en el inicio de la Liga ACB, balance que les ha colocado como colista de la misma, el equipo tomó la decisión de prescindir del brasileño Bruno Savignani para dar las llaves del vestuario al veterano Fisac, entendiendo que su experiencia puede ser un gran valor en la pelea por abandonar los puestos de descenso.

"El reto que tenemos aquí delante, en el que no hay tiempo para adaptarme, es conseguir que la plantilla, lo antes posible, sea fiel a la calidad y a los recursos que tiene y ver dónde está el fallo para que el equipo haya tenido este número de derrotas", señal el técnico segoviano, que conoce de sobra la dureza de la Liga Endesa y de cómo ciertos resultados han complicado la progresión del equipo.

Pese a ser plenamente consciente de que el tiempo apremia, Fisac ha pedido calma y confianza y ha apuntado la defensa como uno de los principales aspectos a mejorar porque "no está a buen nivel" y han que tener "más solidez en aspectos como el rebote, el porcentaje y volumen de tiro de tres o las situaciones defensivas".

Más allá de conocimientos tácticos o del talento que atesoren cuerpo técnico y jugadores, el nuevo preparador de los burgaleses ha subrayado como clave el componente emocional, ya que entiende que hasta el momento ha fallado el "tema mental, de esfuerzo, de ilusión o de calidad" y ha confesado que intentará "trabajar en ello" y ser capaz de "ayudarles a que ese grado de necesidad se convierta en ilusión y no en precipitación".

Unicaja y Manresa, dos partidos para cambiar la dinámica

Los discursos están bien, sobre todo para ir marcando las directrices de su paso por el San Pablo Burgos; sin embargo, Fisac tiene claro que si algo les hará levantar el vuelo son los resultados positivos. Las dos primeras oportunidades: Unicaja Málaga y BAXI Manresa.

"La calidad se demuestra cuando juegas los partidos. Les he hecho ver que esos partidos son vitales para nosotros. No podemos esperar porque la situación ya es difícil. En este deporte los jugadores y yo dependemos de solo una cosa: ganar. Cuando estás en esa parte de la clasificación, cualquier partido te pesa más si lo pierdes y te impulsa más si lo ganas", sentencia en relación a la pelea en la que están inmersos por evitar el descenso.