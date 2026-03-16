Ibon Navarro se rinde a Ricky Rubio: "Los partidos contra ellos, cuando él juega, son diferentes"

El entrenador de Unicaja no escatima en elogios hacia el Joventut y el base de Masnou antes de verse las caras en la última jornada del top-16 de la Basketball Champions League

Unicaja Málaga y Joventut de Badalona ya están clasificados para los playoffs de la Basketball Champions League; sin embargo, aún deben dilucidar en qué puestos terminan del grupo y por tanto el cruce que tendrán en la primera eliminatoria. Pues bien, el destino ha querido que se enfrenten entre ellos en la última jornada, algo que sirve de pie para que el entrenador de los cajistas, Ibon Navarro, no escatime en elogios hacia la Penya y su gran estrella, Ricky Rubio.

"Tienen muchos jugadores en el mejor momento, seguramente, de la temporada", advierte el técnico en declaraciones facilitadas por el Unicaja, ya clasificado para los cuartos de final de la BCL, al igual que el conjunto de Badalona, en vísperas del duelo en el que ambos se juegan el liderato del grupo K.

Cuestionado por los peligros de su rival de Badalona, Navarro no duda a la hora de hablar realmente bien de Ricky, haciendo mención a que la otra vez que jugaron en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena el base de Masnou no estuvo presente.

"No jugó en el encuentro de la Liga Endesa, pero los partidos contra ellos, cuando él juega, son diferentes. Ya lo pudimos ver en el partido de la primera vuelta contra ellos en Badalona", indicó el preparador vitoriano, quien también subrayó que la plantilla del Joventut "ahora ha sumado a un jugador que, encima, ya tiene un impacto de manera muy temprana, que es Jabari Parker".

De Ricky a Jabari Parker, pasando por Tomic

Según Ibon Navarro, el ala-pívot estadounidense, exjugador del Barça y cedido por el Partizán serbio al club verdinegro, está "ayudándoles y dándoles cosas que les faltaban en la posición de 'cuatro', y que, además, les permite jugar con un quinteto muy grande".

"Muchas veces tienen cuatro jugadores por encima de 1,96 metros a los que no es fácil encontrarles líneas de pase. Y ya no hablamos de la conexión de Ricky Rubio con (Ante) Tomic. Es un equipo que está bien trabajado; saben a lo que juegan, tienen mucha experiencia y van primeros en el grupo", recalca.

La importancia de ser primeros de grupo

El entrenador del Unicaja incidió en la trascendencia de este duelo español en la Liga de Campeones, pues "se va a decidir esa primera posición" del grupo, de la que dijo que "no es definitiva, pero sí importante" para afrontar los cuartos de final.

"El Martín Carpena sabe de la importancia del partido del martes, y estoy convencido de que todo el mundo hará un esfuerzo para estar aquí a las ocho y ayudar al equipo. No voy a decir que es el partido más importante del año porque estoy seguro de que todavía llegará alguno más, pero todos sabemos lo que es esta competición, lo que es un 'play-off' de la BCL antes de la Final Four, lo que significa poder tener dos encuentros en casa", sentencia.