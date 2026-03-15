Los ex del Barça le dan un serio repaso

Ricky Rubio, Hanga y Tomic, junto a Hunt, lideran a un Joventut que no tuvo ni que tirar del mejor Jabari Parker para complicar (84-72) más la vida del Barça

El Joventut no tuvo ni que tirar de la mejor versión de Jabari Parker, que se reencontraba con el Barça en la ACB, para llevarse por segunda vez en la presente temporada un clásico del baloncesto español. Si los verdinegros ya dejaron al equipo de Peñarroya sin Copa Catalunya, ahora le han complicado mucho la vida a los Pascual en la ACB después de ganar por 84-72 en la jornada 22 del campeonato español.

Si bien Parker no vivió su mejor noche, sí que la tuvo otro ex del Barça, un Ricly Rubio soberbio, que se fue a los 17 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, y lideró a su equipo hacia el triunfo. Otros dos blaugranas, Tomic (14 puntos) y Hanga (12), le secundaron, y Kameron Hunt (17) hizo el resto.

Sin los lesionados Laprovittola y Shengelia, el equipo de Xavi Pascual tuvo que tirar de un Joel Parra que apenas se había dejado ver el viernes en la Euroliga, pero que se salió ante sus ex con 19 puntos; o un Darío Brizuela que está jugando mermado por los problemas que arrastra. Kevin Punter no pasó de la decena de puntos y eso es un lastre que, a este Barça tan corto de efectivos, le pesa.

Sólo de inicio, en los mejores minutos de Brizuela y gracias a una buena defensa, mandó el Barça (10-15, min. 8). A partir de ahí, primero con diferencias cortas y, ya en el tercer cuarto, con otras más amplias, siempre fue a remolque.

Kameron Hunt y Ricky evitaron una tímida reacción blaugrana en el tramo final del tercer cuarto y acabaron rindiendo la resistencia de un equipo en clara tendencia hacia abajo. "Hemos aguantado hasta el final del tercer cuarto, pero luego, con el parcial de ellos en el último cuarto nos hemos venido abajo. Hemos intentado reaccionar, pero no hemos podido", reconocía el entrenador del Barça, Xavi Pascual.

Granada 92-79 Baxi Manresa: Segundo triunfo nazarí

Aunque muy lejos de la zona de salvación -a cuatro victorias-, el Covirán Granada demostró que no se va a rendir y ganó su segundo partido de la temporada ante el delirio de los suyos.

Liderados por Luka Bozic (20), Albegovic (19) y el internacional Lluis Costa (17), el equipo de Arturo Ruiz aprovechó la crisis del Baxi Manresa, que esta semana había sido eliminado en Europa, y sacó adelante un partido complicado, que deja a los vallesanos muy lejos de la pelea por el 'play off' y despierta el sueño de la salvación en un equipo andaluz que penaba en las últimas jornadas.

Pese a estar de 'luto', el Baxi Manresa comenzó mandando y sólo los puntos de Jonathan Rousselle mantuvieron a los granadinos en el primer cuarto. A partir del segundo, el equipo nazarí ya equilibró la balanza y se entró en una fase de igualdad y desaciertos que acabó con empate a 35, el marcador que figuraba al descanso.

Tras éste, se mantuvo el equilibrio gracias al acierto de los mejores hombres de un Baxi al que ya se veía perdido. El Covirán tenía más hambre y eso lo demostró en un último cuarto en el que adquirió ventajas desde el principio y ya no miró atrás. Un parcial de 14-0 finiquitó el partido y dio una alegría al fiel público local que hacía tiempo que merecía.