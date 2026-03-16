Todos los datos del sorteo para la final de Copa del Rey: el número de socios de la Real Sociedad que se quedarán sin entrada

El club donostiarra ha recibido un total de 28.931 peticiones, lo que supone un 88,60% de los socios que podían solicitar una localidad. Este próximo miércoles se procederá al sorteo, pero algunos, los más fieles, no tendrán necesidad de participar

Después de conquistar su última Copa del Rey sin público en las gradas de La Cartuja debido a la pandemia del coronavirus, la Real Sociedad regresará el próximo 18 de abril al recinto hispalense para luchar por levantar su cuarto título ante el Atlético de Madrid. Esta vez sí lo hará con su afición respaldando al equipo. Pero son muchísimos los que no quieren perderse esta ocasión histórica y no todos ellos podrán estar presentes en el estadio de la capital andaluza.

La polémica del proceso de venta

Tras la polémica generada por el proceso de venta de entradas y el hecho de que se puedan ceder a cualquier otra persona por el socio que la consiga, este lunes se han conocido los datos oficiales de todas las peticiones recibidas por la entidad txuri urdin, que tuvo que salir al paso de las críticas la pasada semana. Al respecto, su presidente, Jokin Aperribay, aseguró que "en ningún momento" se ha perjudicado a los socios, defendiendo la honradez de los mismos. "Que el socio utilice su entrada para trapichear es mucho pensar y no creemos que sea así. No creo que los socios de la Real tengan voluntad de inscribirse en el sorteo para hacer negocio", añadió.

Fecha y hora de un sorteo retransmitido en directo

Finalmente, de los 32.654 socios que podían solicitar una localidad han sido 28.931 los que lo han hecho, lo que supone un elevado 88,60%. Pero las entradas con las que cuenta la Real Sociedad, una vez descontado el 15% reservado para sus compromisos, asciende a 21.828. Por ello, este próximo miércoles, a partir de las 13:00 horas, se celebrará el pertinente sorteo ante notario, que será además retransmitido en directo por los canales oficiales del club

Aunque no todos los solicitantes tendrán que pasar por este filtro. Desde la planta noble de Anoeta también se ha querido premiar la fidelidad de sus abonados y ya se infirmó de que aquellos que tengan 25 años o más de antigüedad en el carnet tendrían asegurado un sitio en La Cartuja. Esto supone que 6.797 socios de los inscritos en el proceso no tendrán problemas para asistir a la final, sin tener que esperar a que les toque la 'lotería'.

Más de 7.000 socios sin entrada

Sí tendrán que cruzar los dedos los 22.134 aficionados realistas que optarán a llevarse una de las 15.031 localidades que saldrán a sorteo. En concreto, las posibilidades son del 67'9%. Es decir, 7.103 socios se quedarán su un ticket para el partido. Aunque aún habrá una segunda oportunidad si alguno de los agraciados rechaza finalmente su entrada y decide cederla a otro socio. Un mecanismo ofrecido por el club del que muchos dudan, pensando que en su lugar podría darse pie a la temida reventa.

Aún podría haber renunciar por los altos precios

Y es que también han sido muy criticados los precios fijados por la Real Federación Española de Fútbol y cabe la posibilidad de que algunos puedan renunciar a su localidad por alto coste de la misma. De hecho, solo el 1,8% de los billetes que asignará la Real Sociedad, unos 451, cuestan menos de 100 euros, que son los más baratos. A partir de ahí, el precio se se dispara según las diferentes zonas del estadio.

En fondo habrá que pagar entre 115 euros y 179 euros, con otros precios intermedios también, mientras que en Tribuna el coste se eleva hasta los 282 euros de la entrada más cara. Así, dependiendo del número que cada cual tenga en el sorteo, los últimos solo podrán acceder a priori a las de mayor coste, por lo que no habría que descartar algunas renuncias.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se han permitido agrupaciones de hasta cuatro socios a la hora de realizar la inscripción, por lo que en realidad son 11.238 las solicitudes recibidas, cada una de ellas identificadas con un número de referencia.