El sorteo para las entradas de Copa del Rey de la Real Sociedad ya tiene fecha: así funciona

La Real Sociedad ha informado que el plazo de solicitudes de entradas se ha cerrado superando el número de tickets disponibles, por lo que se tendrá que recurrir a un sorteo ante notario una vez salga la lista de definitiva

Los jugadores de la Real Sociedad celebran el pase a la final de Copa.Imago.

La Real Sociedad ha informado en las últimas horas de que ya se ha cerrado la fase para la solicitud de entradas para la final de la copa del Rey que disputará el conjunto txuri urdin frente al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja.

En total, el conjunto donostiarra ha recibido 18.027 solicitudes para un total de 28.922 socios y socias, las cuales finalmente tendrán que sortearse ante notaria ya que la demanda de tickets supera al número de entradas disponibles, que es de 25.560 localidades, aunque la Real Sociedad se reserva el 15% para patrocinadores, compromisos y familiares de jugadores, por lo que el número se ve reducido hasta las 21.838 entradas.

¿Cuándo es el sorteo de las entradas para la final de la Copa del Rey?

A las 20:00 horas de este pasado viernes se cerró el plazo de solicitud y el conjunto realista ha anunciado que el sorteo tendrá lugar el próximo miércoles a las 13:00 horas, será ante notaria y se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube del club donostiarra.

Reparto de entradas entre los socios de la Real Sociedad

Como ya informó la Real Sociedad, los socios de mayor antigüedad, aquellos que llevan más de 25 años como abonados de forma ininterrumpida en el club, tendrán su entrada garantizada como muestra de agradecimiento y fidelidad al club blanquiazul.

De estos socios hay un total de 6.792 solicitudes que serán atendidas sí o sí y por tanto estarán en la final de La Cartuja. Por lo tanto, quedan por sortear 11.235 entradas para 22.130 socios que esperan con ganas dicho sorteo del próximo miércoles.

La Real Sociedad ha querido aclarar que la lista cerrada en estos momentos es provisional, no la lista definitiva, ya que este fin de semana se deberán "procesar todos los datos con el fin de realizar las comprobaciones oportunas y depurar las posibles inscripciones duplicadas".

La lista definitiva para el sorteo, este lunes

El lunes, 16 de marzo, por la tarde, la Real Sociedad publicará el listado definitivo con todas las inscripciones de socios y socias que, tras cumplir los requisitos establecidos, tengan derecho a participar en el sorteo de las entradas.

Dicho listado incluirá la siguiente de información: ID de socio o socia y número de solicitud asignado para el sorteo a cada socio o socia a o, en su caso, grupos de hasta un máximo de cuatro socios o socias.