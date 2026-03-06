El reparto de las entradas de la Real Sociedad para la final de Copa del Rey: solo los más antiguos tiene asegurada su localidad

La entidad donostiarra ha informado que habrá que rellenar una solicitud la próxima semana y en caso de que se superen el número de entradas, se realizará un sorteo ante notario, aunque los socios más antiguos tienen asegurada su localidad en La Cartuja

La Real Sociedad ya está con los preparativos para la ilusionante final de Copa del Rey que disputará el próximo 18 de abril en La Cartuja frente al Atlético de Madrid. Los hombres de Pellegrino Matarazzo deberán antes afrontar varios compromisos ligueros y están enfocados en ellos pero es evidente que la afición ya no piensa en otra cosa.

Sobre todo porque la pandemia de coronavirus privó a la afición txuri urdin de poder viajar en 2020 a La Cartuja para vivir la final frente a Athletic Club, que se tuvo que jugar un año más tarde, en 2021, y sin público. Aquella final fue el último título de la Real Sociedad, ganada gracias a un penalti de Oyarzabal, pero tampoco se puedo celebrar por las calles de San Sebastián por las restricciones por la pandemia, de ahí que está final se vaya a acoger con el doble de ganas si cabe. Muchos aficionados realistas ya están mirando conexiones con Sevilla y sobre todo alojamiento para un fin de semana apasionante y en el que se prevé una marea blanquiazul, por lo que están muy pendientes a las entradas.

Cómo será el reparto de entradas de la Real Sociedad

La Real Federación Española de Fútbol cede un total de 26.000 localidades a cada club, de las cuales la Real Sociedad se reserva 3.900 para sus compromisos, patrocinadores y familiares de la plantilla. El resto, las 22.100 entradas, serán repartidas de la siguiente forma: para empezar, los 7.304 abonados con más de 25 años de antigüedad tienen su entrada asegurada, pudiendo solicitar su entrada desde el próximo lunes, 9 de marzo hasta el viernes 13 a través de la web oficial del club.

En ese total de 22.100 entradas también hay un lote que se reservará para las peñas del club mientras que el resto de abonados que quiera acudir a la final de La Cartuja deberá realizar su inscripción en un formulario que el club habilitará en su página web y que estará disponible desde el próximo lunes (a partir de las 16:00 horas) hasta el viernes 13 a las 20:00 horas.

Tras esos cinco días hábiles para inscribirle, la Real Sociedad calculará el número total de peticiones y en caso de que el número de solicitudes supere al de entradas disponibles, se realizará un sorteo, de momento sin fecha, ante notario.

El detalle de la Real con los más fieles

Los que seguro no entrarían en ese hipotético sorteo son los socios más antiguos, aquellos que llevan abonados al club txuri urdin desde hace 25 años o más de forma ininterrumpida. Ellos, concretamente 7.304 socios, tiene asegurada su entrada como muestra de agradecimiento a su fidelidad por tantos años al lado del club.

Para acceder a dicho sorteo, en caso de que finalmente se tenga que recurrir a él, la Real Sociedad ha informado de que los socios deberán cumplir unas determinadas condiciones como ser socio de la Real desde antes del 4 de marzo de 2026 y no tener suspendidos sus derechos como socios. Además, no pueden participar en dicho sorteo los socios de la categoría Bat, Bi, Hiru, Lau, Bost y Sei, ya que son sin asientos asignados en Anoeta.