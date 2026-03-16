Izan Almansa tiene marcado su futuro y Real Madrid se lo deja claro

Ante el interés de otros equipos, Sergio Scariolo despeja dudas: "La idea es que siga y sigue con un plan de mejora muy marcado"

Con 11 puntos sin fallo, 2 rebotes, tres asistencias y 16 créditos de valoración, Izan Almansa logró este pasado domingo, ante el Hiopos Lleida, su segunda mejor actuación en la Liga ACB, sólo superada por el encuentro que jugó frente al Básquet Girona, donde metió un punto más y tuvo 17 de valoración.

Esos buenos números del murciano llegaron en poco más de 15 minutos, los que le dio Sergio Scariolo en un partido en el que no convocó a Walter Tavares y en el que rotó mucho en la posición de '5' con Garuba, Alex Len y Almansa.

El internacional español apenas ha podido jugar 10 partidos en la presente campaña, aunque está entrando de forma continuada en los últimos encuentros. No en vano, ha participado en la ACB en cinco de los seis últimos después de no hacerlo durante muchas jornadas.

Curiosamente, ese mayor protagonismo llega en un momento en el que su nombre ha sonado para ser cedido a otro equipo ACB para lo que resta de campaña. Se supo que el Dreamland Gran Canaria preguntó por él, aunque finalmente ha fichado a Chimezie Metu.

Sergio Scariolo da la cara por Izan Almansa

Sobre ello y sobre su rendimiento en los últimos partidos era preguntado Sergio Scariolo. Y dejaba claro que, pese a que no juega lo que le gustaría, está muy contento con su rendimiento. "Veo muy bien a Izan Almansa. Ha mejorado mucho durante estos meses y eso es lo evidente, en el día a día lo vemos más lo de dentro y los demás lo ven en los partidos en los que podemos darle cierto protagonismo. Realmente, hizo muy buenos minutos el domingo pasado y en todos los partidos que ha jugado. Tenemos que apreciar mucho su crecimiento", analiza el entrenador italiano.

Scariolo ya contó con Izan Almansa como seleccionador y tiene mucha fe en él de cara al futuro. "Creo que tenemos que apreciar mucho el crecimiento de Izan, pensar en cuál puede ser la mejor opción para su futuro. Es obvio que en un equipo como éste es complicado tener minutos de rotación en partidos, por ejemplo, de Euroliga. Pero hay jugadores que nos ayudan mucho para poder repartir los minutos y llegar a marzo con esta cohesión y con cierta frescura. Izan es uno de ellos. Nos permite dar refresco a otros jugadores, pero claro, él es un talento de una proyección importante...", añadía, pensando en lo poco que juega para el nivel que tiene.

Ante eso se le presenta el dilema de dejarlo salir o seguir con él ahora que empieza lo importante, cuando a priori va a contar menos en los partidos claves. "Con la salvedad de que nunca se puede decir nunca en esto, la idea es que siga y sigue con un plan de mejora muy marcado", aclaraba Scariolo antes que nada.

El pívot murciano evoluciona "mejor" de lo que Scariolo esperaba

Ese plan pasa, según el italiano, por ir adquiriendo protagonismo. "Tenemos que pensar que su paso siguiente será ir a ganarse minutos. Cualquier equipo de Liga ACB que entrenara lo querría conmigo para darle minutos. Igual su rol puede ser más de 3º que de 2º, pero en cualquier otro equipo es un excelente jugador. Por exigencia nuestra le hacemos jugar más de '5', pero está mejorando también de '4'. La evolución es mejor de lo que esperábamos", advierte.

Sergio Scariolo, por eso, cree que debe seguir mejorando dentro. El propio Almansa, de hecho, reconocía que el nivel que hay en los entrenamientos le está haciendo crecer mucho.

"Hay partidos donde le podemos hacer jugar y en el U22, también. En principio se quedará con nosotros para terminar esta primera temporada con el Real Madrid. Pero repito, siempre hay ese margen de que si te viene un equipo de nivel y te dice que tenemos 20 minutos garantizados porque se nos ha lesionado un jugador y le garantizamos un espacio importante, el club está abierto. Pero lo mejor en este momento y lo más lógico será que termine la temporada con nosotros", sentenciaba el técnico de Brescia.