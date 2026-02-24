El Real Madrid podría abrir la puerta de salida de forma inmediata

Un equipo ACB, el Dreamland Gran Canaria, se ha interesado en la cesión de Izan Almansa, que apenas ha jugado en el Real Madrid y que tiene por delante a Tavares, Len y Garuba

La Copa del Rey, como ha indicado Xavi Pascual en su comparecencia de este martes en Barcelona, marca un antes y un después a lo largo de la temporada y ahora los equipos se olvidan de lo vivido y afrontan un tramo final del campeonato que va a decidir a lo que pueden aspirar el próximo año y lo que pueden ganar en este.Sin embargo, el hecho de que esté unida a un parón por selecciones -salvo para los equipos de Euroliga- hace que también haya movimiento en banquillos y en los despachos. El Casademont Zaragoza ha tirado de un Joan Plaza que dejó dos semanas antes el Morabanc Andorra y los contactos apuntan a algún movimiento importante en los próximos días.

El nombre es muy concreto y está ahora mismo concentrado con la selección que adiestra Chus Mateo. Izan Almansa apenas ha contado en el Real Madrid en toda la temporada. Jugó unos minutos en Euroliga por las bajas a principios de temporada y ha participado en 8 partidos -72 minutos- en la Liga ACB. Casi toda su participación este año ha sido en la nueva Liga U22, aparte de la selección, con la que cuajó un partidazo ante Georgia.

Una salida para el madridista Izan Almansa

Pero si en el Madrid tiene la puerta 'cerrada' con Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba, hay equipos que juegan, incluso, competiciones europeas en los que tendría protagonismo y lucharía por estar en el quinteto titular. Es el caso de un Dreamland Gran Canaria que se apunta como solución para que el murciano adquiera experiencia y tenga minutos en la ACB.

El equipo canario está rindiendo en la Liga española muy por debajo de sus pretensiones. Marcha decimocuarto con un balance de 7-13 y necesita reaccionar si quiere tener alguna opción de alcanzar los 'play off' al final de la Liga regular. Y Almansa sería un gran impulso para su juego interior.

Al Madrid sólo le quedan dos partidos de la segunda fase en esa liga U22 y aunque Almansa sea su mejor hombre, su objetivo es la formación y que crezca. Y aunque se le viera en el Roig Arena junto a sus compañeros y tenga dinámica de primer equipo, jugando al máximo nivel lo puede alcanzar antes. De cómo evolucione ese interés del que se ha hablado tanto a raíz de la Copa de Valencia dependerá su futuro inmediato. El de otros jugadores que se asocian al club blanco, como ha ocurrido con Sergio de Larrea, es ya otro cantar y va más enfocado a futuro. Sería un culebrón en cualquier caso. Como también lo sería si fuera cualquier otro nombre importante del Valencia Basket.