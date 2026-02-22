El Baskonia se lleva la Copa del Rey más bonita

El equipo vitoriano repite machada y derrota al Real Madrid por 89-100 para alzarse con el titulo 17 años después

El Baskonia y su triunfo en la Copa del Rey de baloncesto 2026 se recordarán como una de las historias más bonitas de esta competición, para muchos, la mejor que existe en todo el mundo. El conjunto vitoriano no aparecía en ninguna de las 'quinielas' entre los favoritos para alzarse con ella, llegó con bajas importantes y sin poder alinear a dos de sus mejores hombres, pero no se achicó ante ninguna adversidad, ni siquiera cuando se vio abajo frente a Barça y Madrid. Y acabó logrado su sueño.

Diecisiete años después, Vitoria volverá a celebrar una Copa del Rey. Gran parte de culpa la tienen Timothé Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi y Trent Forrest, autores del 73 % de los puntos de su equipo en esta final, pero también de los Kurucs, de Diakite, de Spagnolo... Todos aportaron de una u otra forma para que lo que parecía imposible se convirtiera en realidad.

El partido fue casi un calco al del Barça, con la diferencia que en el de semifinales las defensas primaron y ahora lo hicieron los ataques. El Baskonia empezó mal, con un 13-2; luego logró equilibrar el choque, aunque casi siempre la iniciativa fue madridista; los blancos se volvieron a ir al final del tercer cuarto y comenzaron el cuarto periodo con una cómoda ventaja; y el Baskonia fue acercándose hasta darle la vuelta y ponerse cuatro arriba a menos de dos minutos para el final.

La única diferencia es que ahí se apagó el Madrid, salvo una canasta de Hezonja no volvió a anotar y los de Galbiati lo hicieron en cada jugada para acabar con una diferencia que les hizo sufrir mucho menos que el día anterior.

Luwawu-Cabarrot bate un récord histórico para el Baskonia

Salvo Andrés Feliz y Campazzo y, por momentos, Hezonja, no estuvo bien el Madrid, pero eso fue más mérito de sus rivales que demérito suyo. El Baskonia hizo, simplemente, un partidazo. Luwawu-Cabarrot batió un récord anotador que tenía Perasovic y contestó con sus puntos a todos los intentos de escapada de enorme artillería merengue; Trent Forrest, al que nunca pudieron parar, se echó el equipo a la espalda cada vez que tocaba sufrir; y Omoruyi se las vio con las torres madridistas y ganó.

Trent Forrest fue elegido mejor jugador (MVP) de la Copa del Rey tras ser pieza clave en el triunfo, pero si hubiera sido Luwawu-Cabarrot tampoco habría extrañado a nadie. Lo mejor es que lo hicieron sin Howard, que no ha estado bien en todo el torneo, pero que su equipo no lo ha echado mucho de menos. Otros han sabido ocupar su lugar.

Galbiati gana así su tercera Copa tras las dos que ganó con equipos modestos en Italia y demostró que hay pocos capaces de hacer creer y revolucionar como él a conjuntos como el Baskonia. Merecido campeón.

Ficha técnica del Real Madrid 89-100 Baskonia

Real Madrid (26+26+20+17): Campazzo (14), Llull (3), Deck (8), Hezonja (15), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (5), Feliz (15) y Len (4).

Kosner Baskonia (26+21+20+33): Forrest (22), Howard (6), Radzevicius (2), Frisch (-), Diakite (9) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (23), Kurucs (4), Luwawu-Cabarrot (28) y Spagnolo (6).

Árbitros: Peruga, Conde y Calatrava. Eliminaron por el Real Madrid a Usman Garuba (m.33) y a Luwawu-Cabarrot del Baskonia (m.36).