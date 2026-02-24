Xavi Pascual sentencia sobre los nuevos fichajes y avisa que empieza una 'nueva temporada'

El técnico del Barça ha dividido el año en tres bloques y advierte que ahora llega uno clave para el futuro del Barça

La Copa del Rey es un torneo que, a la larga, no es determinante, pero que a corto plazo sí que lo es para los equipos que no son campeones cuando iban con claras expectativas de serlo. Es el caso del Real Madrid y del Barça, que afrontan casi a continuación una nueva jornada en la Euroliga y que tienen que recomponerse mentalmente para lo que les llega después de sus 'fracasos'.

Al primero que le toca es al Barça, que perdió el sábado en semifinales y que, tanto los jugadores como el técnico. Xavi Pascual, han reconocido que no es fácil dejar de lado todo lo vivido en Valencia para jugar mañana ante la Virtus.

"Estamos intentado ser positivos, aunque es difícil, pero mañana toca otro partido y no podemos llegar allí hundidos. Tenemos que levantar la cabeza y luchar", señala este martes uno de los hombres fuertes, Toko Shengelia, que transmitía así el sentir del equipo blaugrana.

Pascual es el encargado de cambiar esto y el técnico de Gavá se ha encargado de poner un punto y aparte entre lo que sucedió en el Roig Arena y la parte de la temporada que empieza a partir de ahora. De hecho, señala que, para él, son dos etapas completamente diferentes.

Xavi Pascual empieza su 'nueva temporada'

"Las temporadas, para mí, se dividen en tres bloques. El primer bloque es hasta la Copa del Rey. Hay un segundo bloque, que tenemos ahora y que, si no me equivoco, son 24 partidos (10 de Euroliga y 14 de ACB) donde se decide la clasificación de las Ligas regulares, si tienes opción de entrar al 'play off', en qué posición si entras al 'play off'... Y después hay una última parte de la temporada que es una parte competitiva pura del 'play off'. Entramos en este segundo bloque de la competición, que es un bloque muy importante porque decide cuál es el futuro del siguiente", avisa el técnico del Barça.

Para Pascual, sus jugadores han "reaccionado bien" y tienen muchas ganas de jugar este partido -ante la Virtus Bolonia- porque quieren "ganar inmediatamente". Al tiempo que confirmaba que los tres juagdores que llegaron justos para el torneo copero (Punter, Vesely y Satoransky) están mucho mejor que en Valencia.

Pascual confirma que el Barça no va a fichar

Lo que sí tiene claro es que eso es con lo que va a contar. Aunque aún está el plazo abierto en Euroliga para foichar, le han dejado claro que no va a tener refuerzos.

"La situación es la que es. No hay que dar más vueltas. No se puede fichar, ya está, se ha acabado. Somos los que somos y con esto vamos. Nosotros no le damos más vueltas a todo esto", senteciaba el técnico catalán.

"Tenemos que seguir mereciendo el apoyo de la afición, que nos está apoyando de manera impresionante. Tenemos que ir al siguiente partido y que no nos vuelva a pasar lo del último cuarto del Baskonia", concluía un Pascual que quiere hacer borrón y cuenta nueva.