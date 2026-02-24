El Baskonia mete en un gran lío al Real Madrid y al Barça

El triunfo baskonista en la Copa del Rey, unido al del Valencia Basket en la Supercopa, deja sólo una plaza libre para la próxima Supercopa, que sería para el campeón de Liga ACB

El triunfo del Baskonia en la final de la Copa del Rey ha sido algo histórico, ya que hacía 17 años que el conjunto vitoriano no se coronaba con el torneo copero y seis desde que ganara su último título: la Liga de la pandemia, que se jugó con un formato parecido al de la Copa.

Aquel torneo a puerta cerrada se jugó en Valencia, aunque en diferente pabellón (La Fonteta) y fue el cuarto título de Liga ACB para los vitorianos, que también cuentan con cuatro Supercopas ACB en sus vitrinas.

La victoria ante el Real Madrid, precisamente, ha clasificado a los Paolo Galbiati para la próxima edición de esta competición, una Supercopa que hace bastantes años que no juegan debido a su clasificación en el torneo doméstico en los últimos años, en los que tampoco han alcanzado finales del torneo copero.

Y ha creado un 'problema' a los dos poderosos del baloncesto español que sólo podría resolver si uno de los dos fuera anfitrión de la próxima Supercopa. Con la clasificación del Baskonia para la próxima edición, ya son dos los equipos que han alcanzado esta final a cuatro que se juega a principios de temporada. Por un lado está el Valencia Basket, que ganó la última edición jugada en Málaga tras superar al Real Madrid en la final. Y, por el otro, el Baskonia, por derrotar en la Copa a los blancos.

El hecho de que no estén ni Madrid ni Barça como campeones, como suele suceder en uno u otro torneo, hace que la plaza libre para esa Supercopa, ya que la otra se le asigna al equipo de la ciudad organizadora -que aún no se conoce-, se la tengan que jugar previsiblemente entre los dos en la ACB. El campeón o subcampeón, siempre que Valencia o Baskonia fueran uno de esos campeones, se ganaría el puesto.

El Real Madrid, cominador en los últimos años

El Real Madrid ha sido el dominador de la Supercopa en los últimos años, mientras que el Barça lleva una década sin ganarla, ya que la última vez que lo logró fue, precisamente, en la etapa anterior de Xavi Pascual como entrenador.

Este año, sin ir más lejos, los blaugranas estuvieron ausentes de la misma porque el pasado año cayeron eliminados en cuartos de final tanto en la Copa del Rey como en la Liga ACB y a Málaga fueron el Madrid como campeón liguero, el Valencia Basket como subcampeón y La Laguna Tenerife como semifinalista en ambas competiciones (Liga y Copa), ya que la Copa se la llevó el Unicaja, que era anfitrión.

Esta vez, si como suele suceder, Madrid y Barça acaban jugándose el título ligero a final de temporada, el título tendrá un premio añadido. Un premio menor para dos clubes tan grandes, pero importante a la hora de sumar los títulos de una temporada y que, a día de hoy, en la presente ambos suman el mismo número: cero.