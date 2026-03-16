Alineaciones Rayo - Levante: Alineación posible de Rayo Vallecano y Levante en el partido de la jornada 28 de LaLiga

Rayo Vallecano y Levante UD se miden las fuerzas durante la jornada 28 de LaLiga EA SPORTS en un duelo calve para la zona baja de la clasificación. Sin nuevas bajas en el conjunto rayista, los granotas siguen sin poder contar con varias referencias de su plantilla, mientras suman nuevas ausencias por sanción

La jornada 28 de LaLiga pone punto final en la noche del lunes. El Estadio Municipal de Vallecas acoge un Rayo - Levante marcado por el objetivo de la permanencia, cuyos pretendientes se van definiendo con el paso de las jornadas.

Con la imperiosa necesidad de obtener la victoria para ambos equipos, la plantilla de Íñigo Pérez, con algo de margen sobre la zona roja, podrá contar con todos sus activos, mientras que, en el caso de Luis Castro, la ecuación se complica mientras ocupan la penúltima plaza, ya que a sus conocidas bajas se añades otras dos nuevas por sanción.

Íñigo Pérez, entre LaLiga y la Conference

El mayor problema del entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, reside en la acumulación de partidos. Tras disputar el encuentro ante el Levantes en lunes, tendrá que preparar rápidamente la eliminatoria de vuelta de octavos de final en la Conference League, fijada para el jueves, tres días después.

Con la gran victoria por 1-3 ante el Samsunspor en la ida, todo parece indicar que las rotaciones podrían acometerse en la jornada europea, más aún viendo como la zona de descenso se acerca peligrosamente. Pero con el desgaste físico de los jugadores a esta altura de temporada, algún cambio en el once no debería de sorprender a nadie.

Así, Isi podría descansar en favor de Pedro Díaz, Ilias Akhomach, que ha perdido peso en la jerarquía podría ser reemplazado por Carlos Martín, y Ratiu, uno de los activos más valorados por el técnico pamplonés, tal vez necesite gestión de minutos, dejando su lugar a Balliu.

Muchas ausencias en el Levante

Sin el problema de dos competiciones, al entrenador del Levante, Luis Castro, le aparece un gran inconveniente a través de las lesiones y sanciones de sus jugadores. El conjunto granota ya conocía las bajas de Elgezabal, Carlos Álvarez, Pablo Martínez y Roger Brugué. Ahora, ha de sumar dos nuevos nombres a su lista, Adrían de la Fuente, por acumulación de tarjetas, y Joan Ander Olasagasti, que vio la roja directa en el último duelo ante el Girona.

Con todo ello, el técnico portugués tendrá que confeccionar un once que, jornada a jornada, se va asentando, pero donde aún quedan posiciones en el aire. Con Oriol Rey como fijo en la sala de máquina, hasta tres hombres aparecen como posibles acompañantes: Arriaga, Raghouber y Vencedor. Por otro lado, Tunde, que venía de grandes actuaciones, arrastra problemas físicos desde hace un par de jornadas, pudiendo quedar relegado al banquillo por Víctor García.

Posibles onces titulares del partido Rayo - Levante, de la jornada 28 de LaLiga EA SPORTS

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentín, Gumbau; Akhomach, Pedro Díaz, Fran Pérez; De Frutos.

Levante UD: Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Manu Sánchez; Arriaga, Oriol Rey; Víctor García, Iván Romero, Cortés; Carlos Espí.