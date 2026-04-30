Las "piedras en el camino" de Lo Celso y un gran deseo: "Ojalá se pueda ver al Betis en Champions"

El argentino, superada una lesión de casi tres meses, vuelve a "disfrutar" sobre el campo y solo piensa en amarrar la quinta plaza tras la "dura" eliminación de la Europa League, cruzando los dedos para que esa posición final sirva como pasaporte para la máxima competición continental

Giovani Lo Celso no ha tenido una temporada sencilla en el Real Betis. La lesión sufrida en el mes de enero ante el PAOK de Salónica en la Europa League le hizo estar más de dos meses y medio de baja, periodo en el que se ha perdido hasta 14 encuentros entre todas las competiciones. Pero tras reaparecer frente a Osasuna, el argentino ya fue titular frente al Girona, si bien fue relevado en el descanso y volvió a tener minutos en el empate frente al Real Madrid.

Los números de Lo Celso en la 25/26

En total, el internacional albiceleste ha participado en 28 partidos en los que ha firmado tres goles y tres asistencias, alcanzando por ahora los 1.562 minutos de juego. No son los números que todos esperaban, después de momentos en los que también tuvo un rol secundario para Pellegrini. Pero al fin vuelve a disfrutar sobre el césped y solo piensa en darlo todo en estas cinco últimas jornadas para amarrar la quinta plaza en laLiga y cruzar los dedos para que tenga el premio de la Champions. El Mundial ya llegará en poco más de un mes. Pero ahora solo piensa en verdiblanco.

"La verdad es que me encuentro muy bien, feliz, disfrutando del día a día y de estar con mis compañeros. Y lo más importante, que el Betis gane, que es para lo que trabajamos día a día, así que contento por los resultados que se nos vienen dando. En la temporada uno pasa por momentos muy buenos y otros no tanto, pero uno trabaja día a día para superar esos obstáculos. Al final son piedras en el camino que hay que superar. Así que ahora disfrutando del día a día y lo más importante, que gane el Betis", insistió el centrocampista en Betis TV.

El palo de la Europa League y la reacción del Real Betis

Como todos en La Cartuja, Lo Celso admite que fue un palo caer en la Europa League ante el Sporting de Braga cuando ya se acariciaban las semifinales. Pero considera que la reacción del equipo ha sido digna de elogio y apuesta por mirar al frente. "La eliminación de Europa fue muy dura para los que le tocó estar adentro, lo que estábamos afuera y el aficionado. Al final ahí uno ve cómo se sufre fuera también. Fue muy duro, pero sabíamos que la temporada no terminaba ahí, que todavía nos quedaban partidos de Liga. Entonces debíamos darle la vuelta a la imagen y creo que lo pudimos hacer. En Girona volvimos a ganar después de mucho tiempo y creo que eso nos dio un alivio y una confianza importante para preparar lo que viene. Creo que ese resultado fue fundamental para el empate en el último minuto contra el Real Madrid. Esa es la línea que debemos seguir para los próximos partidos. No ha sido una temporada fácil, como la mayoría, pero lo importante es sobreponerse a esas adversidades. Obviamente que la derrota en Europa fue muy dura, pero ya no nos podemos lamentar de eso y tenemos que enfocar y preparar de la mejor manera lo que viene. A disfrutar y a ganar, no queda otra", explicó.

El objetivo: amarrar la quinta plaza y soñar con la Champions

Con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores, con 15 por disputarse, el ex del Tottenham no se fía de esa importante renta y apela a seguir apretando para alcanzar la meta fijada. "El objetivo ahora es terminar en esa quinta plaza, defenderla, sacar la mayor cantidad de puntos y después ver qué pasa. Pero hay que ir partido a partido. Que sea de Champions no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es jugar cada partido, ganar y ya después ver qué es lo que pasa. Nosotros no podemos hacer más que ganar nuestros partidos y después hay cosas que no podemos controlar", señaló, admitiendo pese a todo la ilusión que le hace volver a jugar la máxima competición continental.

"La verdad que sería un sueño para este club jugar en Champions. Pero sabemos que no está en nuestras manos, que dependemos de otros factores. Lo que sí está en nuestras manos es jugar cada partido y ganarlo y sacar la mayor cantidad de puntos", insistió.

No se fía del Oviedo y pide la "máxima exigencia"

Por ello, Lo Celso no se relaja y advierte de la peligrosidad del colista Oviedo, casi sin opciones ya de permanencia. "Ellos vienen con la necesidad de salir de abajo. No son partidos fáciles, ya se mostró en el partido de la primera vuelta en la cancha de ellos. Fue un partido muy duro que encontramos el empate al final. Así que ahora seguramente en casa sea igual. Ellos tratando de proponer también porque tienen que ganar, así que debemos afrontarlo con la máxima exigencia. LaLiga y el fútbol están cada vez más competitivos, más equilibrados. Al final casi que no hay ventaja entre los equipos. Se nota en que en la fecha en la que estamos todavía no está resuelto nada. Así que hay que afrontarlo de la mejor manera, con la máxima exigencia y regalarles los tres puntos a la afición", destacó.

Agradecido a la afición y feliz en el Real Betis

Pensando precisamente en el calor constante que led brinda la hinchada verdiblanca, el de Rosario quiso elogiar su entrega y agradeció el cariño que le brindan en su caso personal. "Desde el día que volví ante Osasuna, que la afición empezó corear mi nombre, se me puso la piel de gallina. La verdad que es algo muy lindo para un jugador. Yo siempre digo que cuando entro a la cancha trato de devolverle todo ese cariño. No hago más que eso. El hincha del Betis es único. Sea en casa o fuera, siempre va, apoya. En los momentos malos, en otros no tan malos, siempre están. Obviamente que le debemos a ellos los partidos y creo que después de los últimos dos partidos se vio otra cara. Y ahora, a regalarles otra victoria", remarcó.

Con contrato hasta 2028, y después de que en enero el Real Betis le cerrase la puerta pese a tener ofertas, Lo Celso solo quiere aprovechar el momento después de su lesión y no mira más allá, aunque recalca que se siente muy a gusto en la capital hispalense. "Estoy muy contento. Es una ciudad que nos gusta mucho y el club es mi segunda casa. Y nada, disfrutando, tratando de terminar la Liga de la mejor manera. Y ya veremos después qué es lo que pasa con esa posición. Ojalá que se pueda ver un Betis en Champions. Sabemos que hoy en día no está en nuestras manos, pero vamos a intentarlo", sentenció.