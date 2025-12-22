Pellegrini tensa la situación de Lo Celso en el Betis y abre nuevos escenarios

El míster chileno mantuvo su postura con el argentino en el último partido antes de la apertura del mercado, prolongando contra el Getafe un segundo plano que genera nuevos escenarios

Manuel Pellegrini disponía ayer, en el partido ante el Getafe, de la posibilidad de zanjar las especulaciones sobre Giovani Lo Celso después de acumular un mes sin partir en el once inicial pese a la acumulación de partidos.

Sin embargo, el técnico chileno se mantuvo firme en su postura y prolongó el segundo plano del argentino al dejarlo nuevamente en el banquillo y reducir incluso su participación con respecto al choque contra el Rayo Vallecano.

Lo Celso no parte como titular desde el 23 de noviembre

De hecho, no entró en el terreno de juego hasta el minuto 66' en lugar de Antony con el partido ya completamente resuelto (4-0 en el marcador) y lo cierto es que su aportación resultó intrascendente aunque actuara con intensidad y se le señaló penalti por una extraña acción sobre Djené que nadie había protestado.

Así las cosas, Lo Celso no parte de titular en el cómputo de todas las competiciones desde el pasado 23 de noviembre contra el Girona en La Cartuja, partido en el que tuvo que ser sustituido en el descanso por molestias que le impidieron entrar en la convocatoria del derbi. Regresó contra el Barça y no partió de inicio ni siquiera en la Copa del Rey contra el Murcia.

Pellegrini fue cuestionado en la previa del choque sobre la situación de Lo Celso y dejó abierta la puerta para que fuera titular. "Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo cada vez con mejor, cada vez con más intensidad. Pronto volverá a ser nuevamente el jugador que sabemos que puede dar muchísimo a este equipo", indicó Pellegrini, que dejó claro que su rendimiento había bajado y que tampoco lo incluyó en el once contra el Getafe.

Crecen sus opciones de salir en enero

Su nueva suplencia aumenta las especulaciones sobre la posibilidad de que se marche en enero en el caso de que llegara una oferta que convenciera a los gestores verdiblancos, que hace dos meses, como informó ESTADIO, le colgaron el cartel de 'no se vende' ante la llamada de varios clubes, si bien las circunstancias son ahora muy distintas.

Con un valor de mercado de 15 millones de euros a sus 29 años, su descenso de protagonismo en el once de Pellegrini abre la puerta a los pretendientes para aprovechar la ocasión de llevárselo a un precio accesible ante el deseo del Betis de hacer caja y de aliviar su límite salarial. Lo cierto es que Lo Celso podría convertirse en protagonista en el mercado si su tesitura no cambia, pues las llamadas serias comienzan a producirse.