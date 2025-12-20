Pellegrini explica la situación de Lo Celso en el Betis y el estado de Isco, y es rotundo con fichar un delantero en enero: "No es cierto"

El técnico chileno se refiere al motivo del poco protagonismo del argentino en los últimos partidos y transmite cómo se encuentra Isco tras el duro varapalo de la nueva lesión, a la par que afirma estar conforme con el plantel

Manuel Pellegrini trató varios asuntos de interés en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Getafe, en la que explicó la situación de Lo Celso tras numerosas suplencias consecutivas, informó sobre el estado anímico de Isco y respondió de forma tajante a la posibilidad de firmar un delantero en el mercado de enero.

Así, en referencia a la estrella malagueña señaló que el doctor ya había dado información precisa en el parte y se centró en cómo afronta el costasoleño está nueva recuperación tras haber regresado hace muy poco.

"El doctor ya dijo el diagnóstico de lo que tenía, lo que se esperaba y el tratamiento que se le iba a hacer. Él, por supuesto, tenía muchas ganas de jugar y esto le ha golpeado duro en el sentido de que acaba de recuperarse y ha sufrido dos lesiones muy seguidas", apuntó el míster chileno, que está convencido de que Isco garará también este partido y volverá a tiempo para ayudar al equipo.

"Conociendo su carácter, se va a sobreponer y va a trabajar el doble para volver lo antes posible", añadió el 'Ingeniero', al que se le preguntó en varias ocasiones por la situación de Lo Celso tras su racha de partidos sin salir de inicio, cuestionándole de manera directa si saldrá de titular contra el Getafe.

La situación de Lo Celso y si será titular

"Gio está citado. Cuando un jugador está excitado, está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo cada vez con mejor, cada vez con más intensidad", señaló Pellegrini, que espera ni tarde en mostrar su mejor versión: "Pronto volverá a ser nuevamente el jugador que sabemos que puede dar muchísimo a este equipo".

Al final de la rueda de prensa se rescató el tema y se le preguntó cómo se encuentra a nivel anímico el centrocampista. "El quiere volver lo antes posible al rendimiento que tuvo antes de las lesiones. Desgraciadamente, tuvo dos lesiones seguidas musculares, que lo han limitado un poco, pero él mantiene la intención y está muy involucrado".

Pellegrini, sobre el fichaje de un delantero en enero

Además, fue rotundo, más que en ninguna intervención anterior, a la pregunta de si ha pedido a los Reyes Magos un delantero para el mercado de enero. "No. Lo primero es despedir el año con el partido contra el Getafe y después nos sentaremos a analizar con la dirección deportiva la posibilidad de fichar. No estamos pidiendo a nadie en especial, porque yo estoy conforme con el plantel", indicó el chileno, que salió al paso de las publicaciones sobre las posibles llegadas y salidas en el mercado invernal.

"Todos los rumores que salen en la prensa, tanto de salida de jugadores como de llegada, son solamente rumores, no hay nada de cierto en ese sentido. Yo estoy conforme con el rendimiento del plantel independientemente de que siempre hay exigencia de rendir lo máximo posible", apuntó Pellegrini, que recurrió a su habitual expresión: "Lo he dicho también en todas otras ocasiones, que para traer un refuerzo hay que tener dinero. Y no es solamente traer un nombre nuevo, porque este plantel también ha sabido responder en estas circunstancias".