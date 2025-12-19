Los factores de crecimiento, una moneda al aire: la confianza en Isco, un experto en exprimir el tiempo

El costasoleño comienza su tercera temporada de verdiblanco tan mal como la segunda, en la que pulverizó sus registros de la casi completa de debut con 456 minutos menos

En la víspera de la visita a Murcia, las enigmáticas palabras de Manuel Pellegrini a la hora de referirse al regreso de Isco Alarcón olieron a pegado, a chamusquina, como se dice coloquialmente. Se limitó el chileno a decir que el costasoleño "sigue con su recuperación" y que necesitaba "una confirmación" por parte del cuerpo médico, siéndole "difícil valorar" cuánto le queda hasta que no lo viera "entrenándose sobre el césped otra vez". Mucho se especuló en las horas siguientes acerca de una hipotética recaída, de la presunta falta de confianza del '22' o de otro problema que no había trascendido, confirmándose los peores presagios con el parte médico verbalizado este viernes por el doctor del primer equipo del Real Betis, quien desveló que, "aparte de la herida de siete puntos en la tibia derecha, se genera un edema muy importante y una lesión intra articular en el cartílago", añadiendo que "ese impacto le provoca dolor e inflamación en el tobillo derecho cuando intenta correr y saltar", por lo que se ha consensuado "la iniciación de infiltraciones con factores de crecimiento, un proceso más lento de lo que podía esperarse", fijando en un par de semanas el siguiente test de control.

Por lo que deja entrever José Manuel Álvarez, no se espera al capitán, como muy pronto, hasta mediados de enero, aunque

¿Qué son los factores de crecimiento y cómo se usan? Los plazos para volver a ver a Isco

Los factores de crecimiento o PRP (plasma rico en plaquetas) son proteínas naturales esenciales que actúan como señales químicas para regular funciones celulares, estimulando la proliferación, diferenciación y reparación celular en tejidos dañados, siendo vitales para la cicatrización, la formación de vasos sanguíneos y la regeneración, y se usan terapéuticamente a partir de la sangre del propio paciente para tratar lesiones de tendones, ligamentos, músculos y cartílagos, así como problemas de piel.

Se trata de polipéptidos que actúan como hormonas y neurotransmisores, comunicando entre células para controlar el ciclo celular y el crecimiento. Las señalan para que se multipliquen y reparen tejidos, aumentando la síntesis de colágeno y elastina, y promoviendo la angiogénesis. Se extrae sangre del paciente, se centrifuga para concentrar las plaquetas, y se obtiene un plasma rico en estos factores que se inyectan directamente en la zona lesionada para acelerar la curación de tendinitis, esguinces, artrosis, inflamación y roturas. Se cree que acortan tiempos de recuperación, reducen el dolor y la inflamación, y mejoran la calidad de vida en afecciones crónicas.

La opinión de un experto, el médico de Alcaraz: "Es una prueba que puede funcionar en un 60% de los casos"

"El tratamiento con factores de crecimiento, cuando se usa, al menos yo, le digo a los pacientes que es una prueba, ya que no es un tratamiento que tenga una fiabilidad alta. Les informo de que puede funcionar en un 60% de los casos, pero lo más importante es que no perjudica. Es un tratamiento que necesita de semanas o meses para ver resultados y, al final, se emplea con un objetivo antiinflamatorio, pero no para regenerar el cartílago ni nada de esto, porque eso no está demostrado científicamente. Entonces, desconozco el alcance de la lesión de Isco, pero sí puedo decir que es una prueba para ver si funciona", explica a ESTADIO Deportivo el doctor Juan José López Martínez, a la sazón médico personal de Carlos Alcaraz, así como un experto en traumatología infantil y deportiva, amén de cirugía ortopédica.

La última vez que arrancó a finales de la primera vuelta, lo bordó

Aterrizado en la otra orilla del Guadalquivir en julio de 2023, debutó Isco Alarcón con el Real Betis el 13 de agosto de aquel año, disputando 36 partidos y 2.791 minutos en total, en los que marcó nueve goles y brindó siete asistencias. Un desgarro miofascial ante el Getafe CF que le mantuvo un mes alejado de los terrenos de juego y la primera fractura del peroné izquierdo en la penúltima jornada fueron sus únicas contingencias físicas. La segunda, mucho más grave, le hizo perderse la Eurocopa de 2024 y le obligó a pasar dos veces por el quirófano, al no soldar bien, por lo que estuvo siete meses alejado de los terrenos de juego. Su primer choque de la 24/25 fue el 7 de diciembre de 2024, aprovechando con creces el tiempo perdido: 12 goles y 11 asistencias en 33 partidos (2.335 minutos). Tras volver a romperse el mismo hueso este verano en el amistoso contra sus ex del Málaga CF, retornó el pasado 23 de noviembre de 2025, poniendo en bandeja a Valentín Gómez el 1-1 ante el Girona FC (un pase de gol en 39 minutos) y protagonizando una surrealista jugada ante el Utrecht con Sofyan Amrabat, quien tampoco ha vuelto aún, si bien lo ve más cerca.