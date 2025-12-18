Estupendas noticias para Amrabat y Bakambu

El pivote de Huizen intensificó su entrenamiento este jueves y ya toca balón, por lo que gana enteros para disputar el partido inaugural de la Copa de África este domingo ante Comoras

Señalado por ciertos sectores del beticismo, que ahora pensarán que tenían toda la razón, el Real Betis se encargó de defender públicamente la profesionalidad de Sofyan Amrabat, al que, sobre todo con vistas a futuras ocasiones en las que hará falta su complicidad y la de la FRMF, se liberó unos días antes de lo previsto para que siguiera su recuperación con los técnicos y médicos de la federación marroquí. El presidente Ángel Haro, el entrenador Manuel Pellegrini y compañeros como Diego Llorente desmintieron cualquier recelo en verdiblanco con el de Huizen, lesionado en una desgraciada jugada con su compañero Isco Alarcón en los inicios del duelo ante el FC Utrecht de la Europa League del pasado 27 de noviembre y ausente, como el costasoleño, pese a que forzó sin suerte para estar en El Gran Derbi y alguna cita posterior.

Aunque en su propio país se le consideraba seria duda para el encuentro inaugural de la Copa de África ante Comoras, fijado para las 20:00 horas del próximo domingo 21 de diciembre, apenas un rato antes de que su club despida el año 2025 en casa ante el Getafe CF, el medio de cierre ha pasado de tenerlo casi imposible a ganar muchos enteros. Así, Sofyan Amrabat compartía en sus 'stories' de Instagram este mismo jueves un vídeo en el que se le veía haciendo carrera continua en la banda, aunque el propio perfil oficial en las redes sociales de la selección de Marruecos publicaba imágenes (estáticas, eso sí) del jugador cedido por el Fenerbahçe tocando ya balón y con su tibia derecha sin rastro de heridas o vendajes. Una feliz noticia para él, que podría compartir once con el otro representante bético en los 'Leones del Atlas', un Ez Abde al que se espera de vuelta junto a su compañero lo más pronto posible, ya en enero de 2026, puede que, incluso, en la segunda quince si el combinado rojiverde llega lejos en 'su' torneo.

La FIFA rechaza la reclamación de Nigeria contra la República Democrática del Congo

Resultaba extraño, bastante improbable en realidad, que la FIFA fuera en contra de su propia decisión de admitir la inscripción con la República Democrática del Congo de hasta ocho jugadores con doble nacionalidad, como el zaguero londinense Aaron Wan-Bissaka, aunque Nigeria decidió apurar en los despachos sus opciones de disputar la repesca interconfederaciones de finales de marzo de 2026 en lugar del equipo que le ganó recientemente en la tanda de penaltis la final del 'play off' africano previo a ese torneo inmediatamente anterior al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras acusar a su rival de hacer vudú, las 'Súper Águilas' denunciaron hace unos días en los despachos la posible alineación indebida de los azulinos aquel día, pidiendo su descalificación para ocupar su lugar en Guadalajara ante el vencedor de la semifinal entre Jamaica y Nueva Caledonia. Ya es oficial que el máximo organismo del fútbol mundial desestima la reclamación verdiblanca, basada en que el antiguo Zaire no admite la duplicidad de pasaportes, por lo que todo sigue como estaba.